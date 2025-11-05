05 nov. 2025
Fútbol Internacional

Inter y Milan completan la compra de San Siro

El Inter y el Milan completaron este miércoles, con la firma de los documentos finales, la compra del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) al Ayuntamiento de Milán (norte) por 197 millones de euros.

Noviembre 05, 2025 09:19 a. m. • 
Por Redacción D10
san-siro.jpg

Estadio Giuseppe Meazza o San Siro.

“El AC Milan y el FC Internazionale Milano anuncian hoy la firma del contrato de compraventa con el Ayuntamiento de Milán para la adquisición de la Gran Función Urbana de San Siro, que incluye el estadio Meazza y sus alrededores”, informaron ambos clubes en un comunicado conjunto.

“La operación, llevada a cabo a través de la sociedad Stadio San Siro S.p.A., cuenta con el respaldo de una financiación concedida por las entidades bancarias internacionales Goldman Sachs y J.P. Morgan en calidad de coordinadores principales, junto con los socios bancarios de los clubes, Banco BPM y BPER Banca”, añadió el escrito.

Los clubes firmaron los documentos finales de compraventa necesarios para zanjar una operación que comenzó hace años y que encontró puerto el pasado 29 de septiembre, cuando el Ayuntamiento de Milán aprobó la venta por 197 millones de euros del recinto, hasta ahora de propiedad pública.

La reforma del estadio prevé ahora una inversión privada de los clubes que rondará los 1.200 millones de euros.

El estadio acogerá la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, por lo que el inicio de las obras será en 2027, una vez presentado el diseño del recinto.

La modernización podría suponer su inclusión en la Eurocopa que Italia organiza junto a Turquía en 2032.

Los clubes, previsores, antes incluso de conocer el resultado de la votación, designaron a los estudios arquitectónicos ‘Foster + Partners’ y ‘MANICA’ para diseñar el estadio.

La obra de Foster y Manica formará parte de un proyecto de regeneración urbana de aproximadamente 281.000 metros cuadrados, centrado en la innovación y la sostenibilidad que tendrá una capacidad para 71.500 espectadores.

La compra del suelo público convierte a sendos clubes en unos privilegiados en el país, pues son pocos los equipos que tienen estadio propio. Atalanta, Juventus Turín, Udinese, Sassuolo y Cremonese son los únicos de la Serie A.

Equipos como el Roma, el Lazio, el Fiorentina, el Génova o el Nápoles no son dueños de los estadios en los que juegan cada fin de semana.

Fútbol Internacional Milan Inter
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Erling Haaland
Fútbol Internacional
Haaland: “Nadie puede acercarse a Cristiano y Messi”
Erling Haaland, delantero del Manchester City, restó importancia a las comparaciones con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y aseguró que “nadie” podrá acercarse a los registros goleadores de esas dos leyendas del fútbol, en respuesta a los elogios de su entrenador, Pep Guardiola, quien recientemente lo situó a su nivel.
Noviembre 04, 2025 02:38 p. m.
 · 
Redacción D10
G46tv26XwAI6008.jpg
Fútbol Internacional
Brasil golea a Honduras y se postula como una de las favoritas
La selección brasileña masculina de fútbol goleó este martes a Honduras 7-0 en un inicio inmejorable de este Mundial sub-17 que se celebra en Qatar, donde se posiciona como una de las máximas favoritas.
Noviembre 04, 2025 01:42 p. m.
 · 
Redacción D10
G4rPecAXMAEAFEw.jpeg
Fútbol Internacional
Ronaldo Dejesús acelera para su retorno
El zaguero paraguayo de Lanús ya entrena con normalidad, apuntando a un retorno a la competencia.
Noviembre 04, 2025 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
G46RInrXgAAKIVA.jpeg
Fútbol Internacional
Beckham, nombrado caballero por el rey Carlos III
David Beckham, exjugador del Manchester United y del Real Madrid, entre otros, y de la selección inglesa, ha sido coronado caballero por el rey Carlos III este martes por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica.
Noviembre 04, 2025 10:47 a. m.
 · 
Redacción D10
G451JkGWkAAY1iE.jpg
Fútbol Internacional
Portugal rinde homenaje a Eusébio con una equipación especial
Portugal rendirá homenaje a una de las grandes figuras de su fútbol, Eusébio (1942-2014), con una equipación en su honor en color negro con detalles dorados, anunció este martes en un comunicado la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).
Noviembre 04, 2025 09:59 a. m.
 · 
Redacción D10
julio enciso estrasburgo_Dura derrota sí… pero acá no se baja la cabeza. El fútbol es así te golpea y te pregunta si tené_63990283.jpg
Fútbol Internacional
Julio Enciso: “Tengo hambre, ganas y fe”
Julio Enciso, delantero paraguayo del Racing de Estrasburgo, lamentó la última derrota por 4-1 de su equipo ante el Rennes por la fecha 11 de la Ligue 1 de Francia.
Noviembre 04, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más