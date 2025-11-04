04 nov. 2025
Fútbol Internacional

Juventus y Sporting CP sellan un empate en Italia

La Vecchia Signora no pudo ante el Sporting de Lisboa, en la Jornada 4 de Champions League. El equipo italiano no conoce de victorias en la clasificación.

Noviembre 04, 2025 07:39 p. m. • 
Por Redacción D10
JUVENTUS.jfif

Acción en el medio sector entre la Juve y el equipo portugues disputado en Allianz Stadium en Turín.

foto: Juventus (X)

La espera de la Juventus por su primera victoria en la presente Champions League continúa, tras empatar 1-1 frente al Sporting de Lisboa en un duelo vibrante en el estadio Allianz de Turín.

Con la confianza por las nubes tras una racha de seis partidos sin perder en todas las competiciones, Sporting empezó de forma espectacular, adelantándose en el minuto 12 gracias a una magnífica definición de Maximiliano Araujo, cuyo disparo pegó en el
poste antes de entrar.

Con los locales contra las cuerdas, los leones estuvieron a punto de ampliar su ventaja apenas dos minutos después, cuando un potente disparo de Francisco Trincao se estrelló en el larguero. Los bianconeri necesitaban reaccionar rápido, y fue Dusan Vlahovic el que lideró la ofensiva. Un gran cabezazo del delantero serbio dentro del área obligó a Rui Silva a realizar una parada espectacular poco después del cuarto de hora, y apenas 30 segundos más tarde, el guardameta volvió a intervenir con una estirada excelente para desviar el balón junto al poste.

Vlahovic logra la igualada

La presión pronto fue demasiado para la defensa de los lusos, y la Juventus logró un merecido empate gracias a Vlahovic, que se adelantó a su marcador y remató a bocajarro tras recibir un gran pase de Khephren Thuram.

La Vecchia Signora estuvo cerca de ponerse por delante justo antes del descanso, cuando el disparo de Francisco Conceicao salió desviado y el balón pasó rozando el
poste, cerrando así una primera parte apasionante.

La mayor parte de la segunda mitad fue mucho menos frenética, ya que la Juventus falló varias ocasiones claras y le faltó precisión, mientras que el Sporting se mostró cómodo defendiendo y absorbiendo la presión.

Con solo 10 minutos por jugar, el equipo de Luciano Spalletti únicamente tuvo dos disparos a puerta, ambos desde lejos y sin mayores complicaciones para Rui Silva.
La Juventus estuvo a punto de llevarse el partido en el tiempo añadido, pero el portero cedido por el Betis y ex del Granada volvió a lucirse desviando de forma brillante el remate final de Jonathan David.

El empate permite a los bianconeri meterse entre los 24 primeros de la tabla de la Champions League, aunque rodeados de varios equipos que aún tienen un partido pendiente. Pese a un inicio complicado de campaña y el cambio de entrenador, la Vecchia Signora ya suma 11 partidos invicta en casa en todas las competiciones.

Tras este empate fuera de casa, el Sporting sube al top 10, ya que sólo ha sufrido una derrota en sus primeros cuatro encuentros.

Juventus Sporting de Lisboa
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G46tv26XwAI6008.jpg
Fútbol Internacional
Brasil golea a Honduras y se postula como una de las favoritas
La selección brasileña masculina de fútbol goleó este martes a Honduras 7-0 en un inicio inmejorable de este Mundial sub-17 que se celebra en Qatar, donde se posiciona como una de las máximas favoritas.
Noviembre 04, 2025 01:42 p. m.
 · 
Redacción D10
G4rPecAXMAEAFEw.jpeg
Fútbol Internacional
Ronaldo Dejesús acelera para su retorno
El zaguero paraguayo de Lanús ya entrena con normalidad, apuntando a un retorno a la competencia.
Noviembre 04, 2025 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
G46RInrXgAAKIVA.jpeg
Fútbol Internacional
Beckham, nombrado caballero por el rey Carlos III
David Beckham, exjugador del Manchester United y del Real Madrid, entre otros, y de la selección inglesa, ha sido coronado caballero por el rey Carlos III este martes por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica.
Noviembre 04, 2025 10:47 a. m.
 · 
Redacción D10
G451JkGWkAAY1iE.jpg
Fútbol Internacional
Portugal rinde homenaje a Eusébio con una equipación especial
Portugal rendirá homenaje a una de las grandes figuras de su fútbol, Eusébio (1942-2014), con una equipación en su honor en color negro con detalles dorados, anunció este martes en un comunicado la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).
Noviembre 04, 2025 09:59 a. m.
 · 
Redacción D10
julio enciso estrasburgo_Dura derrota sí… pero acá no se baja la cabeza. El fútbol es así te golpea y te pregunta si tené_63990283.jpg
Fútbol Internacional
Julio Enciso: “Tengo hambre, ganas y fe”
Julio Enciso, delantero paraguayo del Racing de Estrasburgo, lamentó la última derrota por 4-1 de su equipo ante el Rennes por la fecha 11 de la Ligue 1 de Francia.
Noviembre 04, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10
onddce.jfif
Fútbol Internacional
El equipo ideal del 2025 de FIFPRO
Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Kylian Mbappé y los del Barcelona Pedri González y Lamine Yamal figuran en el once ideal del año 2025 anunciado este lunes por el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO.
Noviembre 03, 2025 12:59 p. m.
Carga Más