Juventus y Sporting CP sellan un empate en Italia

La espera de la Juventus por su primera victoria en la presente Champions League continúa, tras empatar 1-1 frente al Sporting de Lisboa en un duelo vibrante en el estadio Allianz de Turín.

Con la confianza por las nubes tras una racha de seis partidos sin perder en todas las competiciones, Sporting empezó de forma espectacular, adelantándose en el minuto 12 gracias a una magnífica definición de Maximiliano Araujo, cuyo disparo pegó en el

poste antes de entrar.

Con los locales contra las cuerdas, los leones estuvieron a punto de ampliar su ventaja apenas dos minutos después, cuando un potente disparo de Francisco Trincao se estrelló en el larguero. Los bianconeri necesitaban reaccionar rápido, y fue Dusan Vlahovic el que lideró la ofensiva. Un gran cabezazo del delantero serbio dentro del área obligó a Rui Silva a realizar una parada espectacular poco después del cuarto de hora, y apenas 30 segundos más tarde, el guardameta volvió a intervenir con una estirada excelente para desviar el balón junto al poste.

Vlahovic logra la igualada

La presión pronto fue demasiado para la defensa de los lusos, y la Juventus logró un merecido empate gracias a Vlahovic, que se adelantó a su marcador y remató a bocajarro tras recibir un gran pase de Khephren Thuram.

La Vecchia Signora estuvo cerca de ponerse por delante justo antes del descanso, cuando el disparo de Francisco Conceicao salió desviado y el balón pasó rozando el

poste, cerrando así una primera parte apasionante.

La mayor parte de la segunda mitad fue mucho menos frenética, ya que la Juventus falló varias ocasiones claras y le faltó precisión, mientras que el Sporting se mostró cómodo defendiendo y absorbiendo la presión.

Con solo 10 minutos por jugar, el equipo de Luciano Spalletti únicamente tuvo dos disparos a puerta, ambos desde lejos y sin mayores complicaciones para Rui Silva.

La Juventus estuvo a punto de llevarse el partido en el tiempo añadido, pero el portero cedido por el Betis y ex del Granada volvió a lucirse desviando de forma brillante el remate final de Jonathan David.

El empate permite a los bianconeri meterse entre los 24 primeros de la tabla de la Champions League, aunque rodeados de varios equipos que aún tienen un partido pendiente. Pese a un inicio complicado de campaña y el cambio de entrenador, la Vecchia Signora ya suma 11 partidos invicta en casa en todas las competiciones.

Tras este empate fuera de casa, el Sporting sube al top 10, ya que sólo ha sufrido una derrota en sus primeros cuatro encuentros.