Messi, en el once ideal de la MLS 2025

Ambos vuelven a formar parte del equipo ideal tras haber sido seleccionados también en el de la temporada 2024. Messi, en las filas del Inter Miami, terminó la temporada regular como máximo goleador de la liga con 29, mientras que Evander sumó 18 en su primera campaña en Cincinnati, al que llegó procedente del Portland.

El once ideal lo completan Dayne St. Clair (Minnesota United) en la portería; Tristan Blackmon (Vancouver), Alex Freeman (Orlando City), Jakob Glesnes (Philadelphia) y Kai Wagner (Philadelphia) en la defensa; Sebastian Berhalter (Vancouver) y Cristian Roldan (Seattle Sounders) en la mitad de la cancha; y los delanteros Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego).

Para el francés Bouanga, con 24 goles esta temporada, es su tercer año consecutivo en el once ideal de la MLS.

El equipo de 2025, con cinco jugadores de Estados Unidos y Canadá, refleja una disminución del protagonismo de futbolistas latinos o españoles respecto a la campaña pasada.

Además de Messi y Evander, en 2024 formaron parte del once ideal de la MLS el argentino Luciano Acosta, los colombianos Cucho Hernández y Yeimar Gómez, y los exbarcelonistas Jordi Alba y Riqui Puig.