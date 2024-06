Mbappé, el nuevo galáctico

Cuando Kylian Mbappé era apenas un niño que, precozmente, deslumbraba en los partidos que disputaba en el AS Bondy, equipo del suburbio obrero de París llamado igual –donde nació el 20 de diciembre de 1998–, su sueño era ya vestir alguna vez la camiseta del Real Madrid, la que aquellos llamados “galáctivos” (Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario y David Beckam) vistieron durante la infancia de la estrella francesa. Secretamente, aquel niño siempre supo que lo lograría. El sueño del mejor futbolista francés de la presente década se ha cumplido por fin, oficialmente, esta semana, luego de que dos veces antes el club español quisiera llevárselo, infructuosamente.

Por eso, la palabra sueño estuvo en primerísimo lugar en el anuncio que hizo del fichaje el propio Mbappé en sus redes sociales: “Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, el Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”, escribió en tres idiomas, español, inglés y francés.

El jugador de 25 años llega al Real Madrid (aunque los datos del traspaso no se han hecho públicos) a cambio de más de 200 millones de euros por cinco años de contrato en la Casa Blanca. Si bien es cierto Mbappé arriba como agente libre, esto no quiere decir que el acuerdo al que llegaron jugador y el club presidido por Florentino Pérez no sea sustancioso económicamente.

Pérez, quien cumple una segunda etapa al frente de la institución, fue el mismo que fichó a los galácticos hace más de dos décadas, y a los multicampeones Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. En este sentido, hay una práctica unanimidad en considerar la gestión de Florentino como una de las más exitosas de la historia del club.

Contrato millonario. Serán unos 200 millones de euros los que cobrará Mbappé por cinco años de contrato en el club español. De estos, entre 120 y 130 millones corresponderían a primas recibidas por el jugador, por lo que de confimarse estos números se trataría de una de las primas más altas de la historia del fút bol.

Así también, más o menos unos 14 millones de euros anuales cobrará el jugador en concepto de salario. Hasta el momento, Mbappé veía entrar a sus arcas personales unos 20 millones de euros en concepto de imagen publicitaria, pero se descuenta el hecho de que ese monto se acrecentará con su llegada al club más ganador de la Liga de Campeones.

CIFRAS. 14 millones de euros netos solo en salario recibiría Kylian Mbappé, jugador nacido en la ciudad de París en 1998. 130 millones de dólares sería, según se especula, la prima que recibirá el jugador en concepto de prima.