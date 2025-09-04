Más de 210 mil personas vivieron el Mundial de Rally

Este número incluye la participación registrada en los tramos de carrera, el Shakedown, el Fan Zone, la largada simbólica, las áreas de hospitalidad, la ceremonia de premiación, y otros espacios que reflejaron un flujo constante e incesante de público.

Los datos fueron verificados mediante registros de peajes, entradas vendidas y conteo aéreo.

Uno de los datos más destacados fue el ingreso de 51.062 visitantes extranjeros, según la Dirección General de Migraciones, lo que confirma el impacto internacional del Rally Mundial en Paraguay y su posicionamiento como destino deportivo y turístico.

¡Se repetirá en el 2026!