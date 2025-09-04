04 sept. 2025
Otros Deportes

Más de 210 mil personas vivieron el Mundial de Rally

El Comité Organizador del ueno Rally del Paraguay 2025 reportó una asistencia de aproximadamente 210.000 espectadores durante toda la semana de competencia, consolidando al evento como el de mayor convocatoria en la historia del deporte motor en Paraguay.

Septiembre 04, 2025 09:47 a. m. • 
Por Redacción D10
rally paraguay_62844763.jpg

Cifras históricas. El WRC ueno Rally del Paraguay 2025 quedará en la historia.

Este número incluye la participación registrada en los tramos de carrera, el Shakedown, el Fan Zone, la largada simbólica, las áreas de hospitalidad, la ceremonia de premiación, y otros espacios que reflejaron un flujo constante e incesante de público.

Los datos fueron verificados mediante registros de peajes, entradas vendidas y conteo aéreo.

Uno de los datos más destacados fue el ingreso de 51.062 visitantes extranjeros, según la Dirección General de Migraciones, lo que confirma el impacto internacional del Rally Mundial en Paraguay y su posicionamiento como destino deportivo y turístico.

¡Se repetirá en el 2026!

Rally del Paraguay 2025 Automovilismo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.47.00.jpeg
Otros Deportes
Diego Domínguez abandona la Etapa 2 del Rally del Paraguay
El piloto paraguayo Diego Domínguez se vio obligado a abandonar la Etapa 2 del Rally del Paraguay.
Agosto 30, 2025 11:07 a. m.
WhatsApp Image 2025-08-30 at 10.48.13.jpeg
Otros Deportes
Oliver Solberg vuelve a elogiar al Rally del Paraguay
El piloto sueco Oliver Solberg, figura destacada del World Rally Championship (WRC), volvió a sorprender con su entusiasmo por Paraguay.
Agosto 30, 2025 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
GzDiZFvWYAEvsMx.jpg
Otros Deportes
Segunda pulseada final en el Premium
Cerro Porteño y Afemec disputan este sábado la final revancha de la Liga Premium de Futsal FIFA.
Agosto 30, 2025 09:06 a. m.
 · 
Redacción D10
525354288_1199382558659618_4528087797958230761_n.jpg
Otros Deportes
Llega el torneo de pesca “Las 8 horas de Santa Rosa”
Este sábado se llevará a cabo el Tradicional Torneo de Pesca “Las 8 horas de Santa Rosa” en la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca.
Agosto 28, 2025 04:58 p. m.
paraguay futbol de salon c13
Otros Deportes
La Albirroja de salonismo, rumbo al Mundial de la C13
El equipo guaraní disputará la cita ecuménica en Brasil, del 1 al 7 de septiembre.
Agosto 28, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
2025 US Open - Day 4
Otros Deportes
Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda
El serbio Novak Djokovic accedió este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras remontar un inicio desacertado ante el estadounidense Zachary Svajda y hacerse con la victoria en cuatro sets.
Agosto 27, 2025 03:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más