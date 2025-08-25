25 ago. 2025
Fútbol Internacional

Mas bajas en Perú para enfrentar a Uruguay y Paraguay

La Federación Peruana de Futbol (FPF) anunció este lunes la desconvocatoria por sendas lesiones de dos futbolistas.

Agosto 25, 2025 07:27 p. m. 
Por Redacción D10
peru.jpg

Jugadores de Perú entrenan antes de las Eliminatorias.

Foto: Gentileza

La Federación Peruana de Futbol (FPF) anunció este lunes la desconvocatoria por sendas lesiones de los futbolistas de Universitario Álex Valera y Edison Flores, que quedaron fuera de la nómina para enfrentar a Uruguay y Paraguay en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Si bien los dos jugadores estaban en la lista de convocados anunciada en la noche del domingo e incluso asistieron al primer entrenamiento programado este lunes en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, los resultados de las pruebas médicas realizadas posteriormente llevaron a que fueran liberados al revelar sendas roturas musculares.

Tanto Flores como Varela terminaron el domingo con molestias el clásico del fútbol peruano con Alianza, que finalizó con empate sin goles.

“Tengo una distensión, una pubalgia que ya viene de hace tiempo y ahorita tengo una distensión que sentí en el partido”, admitió Valera a medios locales.

El ariete agregó que, de cara a su, por entonces, estimable selección para las eliminatorias, quería estar “al cien por cien”.

Frente a las bajas, la FPF anunció la convocatoria del delantero de Universitario José Rivera para reforzar una lista amplia que el domingo se componía de veintisiete futbolistas y que ahora queda en veintiséis.

De cara al cierre de las eliminatorias para el Mundial 2026, el equipo de Óscar Ibáñez se enfrentará a las selecciones de Uruguay y Paraguay el 4 y 9 de septiembre, respectivamente, en las ciudades de Montevideo y Lima. EFE

Eliminatorias Perú Paraguay
Redacción D10
