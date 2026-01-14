Marruecos y Egipto son los finalistas de la Copa Africana

El anfitrión Marruecos de Achraf Hakimi y el Senegal de Mané se verán las caras este domingo en la final de la Copa Africana de Naciones, luego de que eliminaran a Nigeria y Egipto respectivamente.

Marruecos tuvo que sudar al máximo para imponerse 4-2 en los penales a Nigeria, luego de un entretenido 0-0 en 120 minutos. Pese al ruidoso apoyo de la hinchada local, los marroquíes no consiguieron encontrar grietas en el orden defensivo nigeriano. Pero en los penales fueron los mejores.

Al igual que en el Mundial de 2022 ante España, Bono se erigió como el héroe marroquí y lució su bien ganada condición de ataja-penales, con dos paradas claves cuando su equipo aún lamentaba el error en el segundo lanzamiento de Igamane. Así, los anfitriones, que desataron el delirio en el Estadio Moulay Abdellah, trataran de cumplir los pronósticos y sumar su segunda estrella de África en la gran final del domingo ante Senegal.

Por su parte, Sadio Mané fue el héroe de Senegal, firmando el tanto de la victoria por 1 a 0 ante el Egipto de Mohammed Salahen Tánger, lo que dio el boleto a la final a los Leones de la Teranga.

En un partido tenso y equilibrado, Mané fue el único en marcar, en el minuto 78, y Senegal buscará el trofeo contra Nigeria o el anfitrión Marruecos, que se miden en el último turno del miércoles, en la segunda semifinal.