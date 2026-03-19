19 mar. 2026
Fútbol Internacional

Marruecos convoca a 28 jugadores para medir a Ecuador y Paraguay

El nuevo seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, convocó este jueves al centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz, al jugador del Real Betis Abdessamad Ezzalzouli y al capitán Achraf Hakimi, del Paris Saint-Germain, además de citar por primera vez al defensa del Fulham Issa Diop y al joven Yassir Zabiri, del Fuenlabrada, para los amistosos ante Ecuador y Paraguay.

Marzo 19, 2026 11:08 a. m. • 
Por Redacción D10
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Brahim Diaz, jugador del Real Madrid, estará frente a Paraguay.

Foto: AFP

Ouahbi dio hoy su primera rueda de prensa desde su nombramiento el pasado 5 de marzo en sustitución a Walid Regragui, a tres meses del Mundial.

Los 28 jugadores fueron convocados para los amistosos de preparación para el Mundial 2026 ante Ecuador, el 27 de marzo en Madrid, y Paraguay, el 31 de marzo en Lens.

En la portería, Ouahbi apostó por Yassine Bounou (Al Hilal), que será acompañado de El Mehdi El Harrar (Raja Club Athletic) y El Mehdi Benabid (AS FAR).

En defensa, la convocatoria incluye a Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Issa Diop (Fulham), Ismael Baouf (Anderlecht), Chadi Riad (Real Betis), Soufian El Karouani (FC Utrecht), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk), Noussair Mazraoui (Manchester United). Redouane Halhal (FUS Rabat), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Abdelhamid Ait Boudlal (Stade Rennais).

En el medular, se convocó a Bilal El Khanouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Oussama Targhalline (Feyenoord), Neil El Aynaoui (AS Roma), Samir El Mourabet (FUS Rabat), Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR).

Para el ataque, la lista cuenta con Brahim Díaz (Real Madrid), Yassine Gessime (R. C. Estrasburgo), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Yassir Zabiri (Fuenlabrada), Soufiane Rahimi (Al Ain) y Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

Antes de anunciar la lista, el nuevo seleccionador felicitó a los jugadores y al cuerpo técnico por la Copa Africana de Naciones, que fue declarada a Marruecos tras la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal.

Ouahbi calificó el título como “merecido” para Marruecos y la decisión de “una muy buena noticia que solo puede ser positiva”.

Marruecos Paraguay Fútbol Internacional
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