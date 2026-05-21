El Southampton será investigado por la federación inglesa por el caso de espionaje

El conjunto de los ‘Saints’ ha sido expulsado de esa fase eliminatoria, en las que iba a jugar la final contra el Hull City, y ha recibido además una sanción de cuatro puntos de cara al año que viene, al tiempo que su cuerpo técnico podría arriesgarse a una suspensión por decidir enviar a un trabajador a espiar una de las sesiones de entrenamiento del Middlesbrough, algo que va en contra de las regulaciones de la competición.

Un portavoz de la FA ha confirmado que están estudiando el caso y que lo investigarán, lo que puede resultar en más sanciones a los individuos que han participado en este caso de espionaje.

El Southampton, que consideró que la sanción era “desproporcionada” y la “más grande de la historia del fútbol inglés”, presentó una apelación a un panel arbitrario, pero este la desestimó y será el Middlesbrough el que juegue la final por el ascenso contra el Hull City en Wembley este sábado.