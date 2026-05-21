Chilavert: Caso Vinicius y la política

El paraguayo fue consultado sobre el caso de racismo, denunciado permanentemente por el jugador brasileño Vinícius. También habló de la política y su candidatura a intendente.

P: Se hicieron virales críticas que usted lanzó contra el brasileño del Real Madrid Vinícius Junior por el presunto incidente racista con el argentino del Benfica Gianluca Prestianni en febrero...

R: Siempre hubo en el mundo racismo y discriminación. Pero yo creo que se está llevando a otro extremo y ahí se tergiversa todo. Lo que ha hecho Vinícius contra Prestianni no se hace. Los propios jugadores deberían calmar, porque Vinícius juega con compañeros, en su mayoría, del mismo color de piel.

P: ¿Sigue con sus proyectos de incursionar en política?

R: Hacer política es una manera de ayudar. Ahora estoy detrás de la candidatura a intendente (alcalde) de la ciudad de Luque. Mi misión es devolverle algo a la ciudad donde nací. Quiero convertir a Luque en la primera ciudad del país.

En Luque están las sedes de la Conmebol, de la Asociación Paraguaya de Fútbol y del Comité Olímpico. Luque es la ciudad de la música y de los orfebres, una ciudad modelo. Quiero trabajar para dotarle de tecnología y que el mundo sepa lo que es Luque.