“Fue perfecto y esa perfección nos llevó a la victoria”: Luis Ortega

Pablo Vegetti marcó el solitario gol con el que Cerro Porteño derrotó al Palmeiras en condición de visitante por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Luis Ortega indicó que lo hecho en el Allianz Parque “fue perfecto y esa perfección nos llevó a la victoria”.

El vicepresidente azulgrana señaló en charla con el programa Fútbol a lo Grande que fue “una victoria única” y que “el sabor de la victoria es único”. Además vio “un equipo renovado, un cuerpo técnico muy bien asentado. Como lo dijo él, sacrificó el campeonato haciendo las pruebas de posiciones y creo que hoy encontró el equipo y los jugadores. Partido duro, una cancha rápida y dura y ni que decir el equipo”.

“Estuvo muy bien. Realmente el equipo estuvo bien. Funcionó como equipo. Cuando metimos el gol no nos replegamos, al contrario, seguimos yendo para adelante. Fue un trabajo muy bien coordinado de equipo”, destacó.

A por la cima del Grupo F

Luis Ortega manifestó que la idea es terminar la fase de grupos como líderes: “Hoy ya estamos enfocados 100% en ganarle a Sporting Cristal. No queremos perder esta punta, queremos terminar primeros de grupo. Eso significa mucho”.

El último juego de Cerro Porteño será en condición de local: “Insto a todos los cerristas a que vengan, llenemos la cancha, llenemos el jueves esa cancha, que explote que se sienta esa pasión para darle a nuestro equipo y que nos dé una victoria que tanto estamos buscando”.

“Tenemos que ganar y vamos a ir detrás de esa victoria”, sentenció. Cerro Porteño tiene 10 unidades encabeza su zona y hasta con un empate frente al Sporting Cristal será primero del grupo.