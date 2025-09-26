Manchester United: Diego León viajó para el juego con el Brentford

El Manchester United viajó a Brentford para el encuentro que sostendrá con el equipo que lleva el mismo nombre de la ciudad, por la sexta jornada de la Premier League. En la nómina figura el paraguayo Diego León.

El zurdo, que aún no ha podido debutar en el primer equipo, como mínimo integrará el banco de suplentes en el juego, siendo así una opción de las nueve que manejará el entrenador Ruben Amorim. Esta será la segunda ocasión que el exjugador de Cerro Porteño esté de recambio en el certamen liguero, ya que la vez anterior fue contra el Manchester City.

The United squad make their way down to London to face Brentford.



No obstante, también observó la dolorosa eliminación de la Carabao Cup, frente al Grimsby Town, desde el banquillo. Durante la pretemporada, Diego León, acumuló varios minutos y su técnico había dejado en claro que sería llevado de a poco. El juego ante el Brentford arrancará a las 8:30, en el Gtech Community Stadium.