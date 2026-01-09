09 ene. 2026
Fútbol Internacional

Brahim lanza a Marruecos a semifinales

Volcada la afición en Rabat con su selección, cuarta del último Mundial, Marruecos y Brahim Díaz ejercieron como favoritos irrebatibles frente a Camerún (0-2), a la que superaron de principio a fin, con el balón y sin él, con el quinto gol en esta edición de la Copa África del media punta del Real Madrid para ir hasta semifinales sin una sola parada de Yassine Bounou.

Enero 09, 2026 08:24 p. m. 
Por Redacción D10
Marruecos Camerún

Brahim Díaz celebra con su afición el gol marcado.

Foto: AFP

Argelia o Nigeria será su próximo adversario, en el último paso hacia la final, dependiendo del marcador de su duelo de este sábado, mientras Marruecos supera fases sin derrota. Ha ganado tres de sus cuatro puntos, con un único empate en la primera ronda contra Mali, el único que también ha logrado marcarle gol. En los demás, permaneció imbatido.

Ha marcado ocho goles en ese recorrido, cinco de Brahim Díaz. Una figura en Marruecos, a la que eligió como su selección y con la que disfruta en la Copa África. Un gol en cada encuentro, tan decisivo como lo fue también este viernes en los cuartos de final, cuando empujó el 0-1 con el cuerpo tras un cabezazo de El Kaabi después de un saque de esquina lanzado por Achraf Hakimi. El sexto córner en 26 minutos de la selección anfitriona.

El gol era una cuestión de tiempo perceptible desde mucho tiempo antes, tal y como era el desarrollo del encuentro y la ambición de Marruecos, que jugó desde el principio en el campo contrario, con presión, con recursos, con la intención de ir a por el gol todo el rato, sin apenas respuesta posible de Camerún, que antes perdió a Tchamadeu por lesión.

La sentencia no llegó, en cualquier caso, hasta el minuto 74, cuando Saibari controló un córner pasado y soltó el derechazo que significó el 0-2 para Marruecos ante una Camerún insustancial en ataque, limitada en sus tareas ofensivas a sendos penales reclamados por Bryan Mbeumo y Etta Eyong, que salió para el último cuarto de hora. El segundo de ellos, por un codazo de Masina, sí pareció sancionable como pena máxima. No lo señaló.

- Ficha técnica:

0 - Camerún: Devis Epassy; Che Malone, Samuel Junior Kotto, Nouhou Tolo; Junior Tchamadeu (Dina Ebimbe, m.24; N’Koudou, m.58), Arthur Avon, Carlos Baleba (Onana, m.77), Mahamadou Nagida; Bryan Mbeumo, Danny Namaso (Magri, m.77); Christian Kofane (Etta Eyong, m.77).

2 - Marruecos: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; Neil El Aynaoui; Brahim Díaz (Igamane, m.90), Bilal El Khannous (Amrabat, m.68), Ismael Saibari (Targhalline, m.86), Abde (Rahimi, m.86); Ayoub El Kaabi (En Nesyri, m.68).

Goles: 0-1, m.26: Brahim Díaz. 0-2, m.74: Saibari.

Árbitro: Dahane Beida (Mauritania). Amonestó con tarjeta amarilla a los cameruneses Avon (m. 10) y Nouhou (m. 39).

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final del la Copa Africana de Naciones, disputado en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante unos 53.000 espectadores.

Marruecos Camerún Copa África
Redacción D10
