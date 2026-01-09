09 ene. 2026
Fútbol Internacional

Luis Advíncula pasa pruebas médicas para fichar por Alianza Lima

El lateral derecho peruano Luis Advíncula se encuentra este viernes pasando pruebas médicas para poder fichar por Alianza Lima, tras haberse desvinculado esta semana del Boca Juniors, donde jugó los últimos cuatro años y medio.

Enero 09, 2026 05:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Advíncula

Luis Advíncula se despidió hace poco de Boca Juniors.

Foto: Gentileza - Boca Juniors

Advíncula, de 35 años, llegó este mismo viernes a la capital peruana y fue recibido por personal del club blanquiazul para llevarlo a cumplir con los exámenes previos respectivos antes de poder firmar su contrato con el equipo del distrito limeño de La Victoria.

El jugador, habitual en las convocatorias de la selección peruana, evitó dar declaraciones a los medios locales que le esperaban en el aeropuerto de Lima a la espera de cumplir con los requerimientos previos antes de poder hacer oficial su regreso al fútbol peruano.

De concretarse el fichaje, Advíncula viajará seguidamente a Montevideo para incorporarse al equipo que dirige el argentino Pablo Guede, que se encuentra en la capital uruguaya alistándose para jugar la Serie Río de la Plata, donde se enfrentará al chileno Colo Colo y a los argentinos Independiente y Unión.

Alianza Lima
Redacción D10
Más contenido de esta sección
fcde7b729ee17278317bee2827fcedc4-75213-oooz0000.jpeg
Fútbol Internacional
Real Madrid vs. Atlético de Madrid: Derbi en Arabia
Atlético de Madrid y Real Madrid llegan a la Supercopa de España, que se disputa por sexta edición en Arabia Saudí, rodeados de dudas pero con hambre de gloria.
Enero 08, 2026 07:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Fútbol Internacional
Empate del City ante el Brighton de Diego Gómez
En retroceso en las dos anteriores jornadas con dos empates, al filo de la victoria y de la derrota este miércoles contra el Brighton en la montaña rusa por la que surca las últimas jornadas, el Manchester City encadenó su tercer revés, sólo empató en su casa (1-1), alimentó el liderato del Arsenal y dio un nuevo paso atrás por el título de la Premier inglesa, quizá ya casi definitivo.
Enero 07, 2026 06:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona
Fútbol Internacional
Goleada del Barça hacia la final
Sin Lamine Yamal de inicio, al no estar al 100 %, y jugando los últimos 20 minutos, pero con Pedri guiando el fútbol de un Barça que firmó la mayor goleada de la Supercopa de España en las seis ediciones disputadas en Arabia Saudí, el equipo de Hansi Flick se impuso (5-0) a un Athletic endeble en defensa.
Enero 07, 2026 06:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Napoli
Fútbol Internacional
Napoli, reacción sin premio gordo
El Napoli consiguió este miércoles reducir una ventaja de dos goles en contra ante el Hellas Verona (2-2) con una reacción de campeón que, sin embargo, no encontró el premio de la victoria ante un equipo en descenso, lo que deja en manos de Inter y Milan la posibilidad de abrir brecha en la parte alta de la tabla de la Serie A.
Enero 07, 2026 05:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Neymar
Fútbol Internacional
Neymar confía en una temporada “muy increíble”
Neymar, que acaba de renovar su contrato con el Santos hasta diciembre próximo, confía en que este año será “muy increíble”, según dijo en un breve vídeo divulgado por el club este miércoles que muestra su vuelta a los trabajos con el equipo.
Enero 07, 2026 02:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Radamel Falcao
Fútbol Internacional
Falcao vuelve a Millonarios para su “último baile”
El club bogotano Millonarios anunció este miércoles el regreso del delantero colombiano Radamel Falcao García, en una decisión que presentó como el inicio de su “último baile” y que reabre el vínculo emocional entre el máximo goleador de la selección colombiana y el equipo del que es hincha declarado.
Enero 07, 2026 12:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más