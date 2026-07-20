Tensión y escándalo tras la consagración de España

Todo se inició cuando el defensor argentino Nahuel Molina impactó con un golpe a Rodrigo mientras el jugador español corría a celebrar junto a sus compañeros. La acción generó inmediatos reclamos por parte del conjunto europeo, que consideró excesiva la intervención del lateral albiceleste.

En medio de la discusión, la situación se agravó con la aparición de Leandro Paredes, quien intervino en el cruce yendo directamente a golpear a Gavi y elevó aún más la tensión en el campo de juego.

A partir de ese momento, se produjo un tumulto generalizado entre futbolistas de ambos seleccionados, marcando un cierre caliente para un partido que ya venía cargado de intensidad donde Argentina volvió a demostrar ser mal perdedor.

El incidente dejó una imagen negativa en el final del encuentro y podría derivar en sanciones disciplinarias, de hecho que Leandro Paredes fue expulsado.