20 jul 2026
Copa del Mundo

Medio británico arremete contra Argentina

La crónica del periódico británico The Telegraph sobre el título Mundial de España lanzó una feroz crítica contra la Selección Argentina.

Julio 20, 2026 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
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Argentina demostró ser un mal perdedor.

JUAN MABROMATA/AFP

La conquista del Mundial 2026 por parte de España sigue generando repercusiones dentro y fuera del campo. Mientras en territorio español la celebración se vive con euforia y orgullo, a nivel internacional el análisis del partido final también dejó lecturas polémicas.

Uno de los focos de discusión se originó en Inglaterra. El periódico británico The Telegraph publicó una crónica que no pasó desapercibida, especialmente por el tono utilizado para referirse a la selección argentina. El medio tituló en su portada: “España gana el Mundial en un triunfo del fútbol sobre la violencia argentina”.

La contundencia de la frase generó una ola de reacciones en redes sociales y distintos espacios mediáticos, donde se cuestionó la dureza del enfoque. Así, más allá del resultado deportivo, la final del Mundial 2026 continúa jugando su propio partido en el terreno de la opinión pública internacional.

Si quieres, puedo hacerla más corta tipo despacho de agencia o más extensa con citas y contexto del partido.

España Argentina Copa del mundo
Redacción D10
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