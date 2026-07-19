19 jul 2026
Copa del Mundo

Rodri: “Había que ser valientes y lo hemos sido”

El centrocampista de España Rodrigo Hernández, elegido el mejor jugador del torneo, destacó el valor de ganar “el título más difícil”, ante un rival como Argentina con una propuesta “valiente”.

Julio 19, 2026 08:12 p. m.
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Rodri, mejor jugador del Mundial.

“Ahora estamos en una nube pero esto es impresionante. Dar gracias a Dios por todo lo que ha dado y por el título”, dijo en Televisión Española el jugador del Manchester City.

“Este grupo es increíble, somos bicampeones del mundo, es difícil, el más difícil de ganar. Y lo hemos ganado a una selección como la Argentina”, añadió el futbolista español que destacó la forma de jugar de España.

“Este es el secreto de esta selección. El mensaje es ir a por el partido desde el principio, ser valientes. Lo hemos sido y somos campeones”, insistió Rodri que pasó un mal momento con meses de baja y ha recuperado el nivel.

“Es un orgullo para mí y me encantaría que las nuevas generaciones vean que es posible y que un jugador que primero toca el cielo y baja al infierno es también capaz de subir;, un ejemplo de superación y hay que creer. Es increíble la verdad”, añadió.

“Sólo yo sé lo que he pasado. Los que siempre apuestan por ti están ahí. He sentido el apoyo de toda la gente, el cariño y me siento muy querido”, concluyó Rodri. EFE

España Rodri Mundial FIFA 2026
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