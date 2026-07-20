20 jul 2026
Copa del Mundo

Lautaro Martínez: “Me hubiese gustado ayudar dentro de la cancha”

Lautaro Martínez, delantero de la selección argentina, agradeció a la afición de su país por el apoyo durante el Mundial y lamentó no haber podido jugar la final, en la que la Albiceleste cayó por 1-0 el domingo ante España.

Julio 20, 2026 04:49 p. m.
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Lautaro Martínez, delantero de Argentina.

PEDRO UGARTE/AFP

“Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio.Siento tanto orgullo de ser argentino”, expresó el futbolista a través de una publicación de Instagram.

“Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, añadió, en alusión al duelo decisivo ante la ‘Roja’, el único partido de todo el Mundial en el cual no tuvo minutos, ya que el entrenador Lionel Scaloni priorizó cambios tácticos y en la zona defensiva, dos de ellos producto de las lesiones de sus dos zagueros y otros debido al desarrollo del partido, muy adverso para los argentinos.

Martínez agradeció también el apoyo de la afición durante toda la competición: “Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó (apoyó) desde cada rincón de nuestro país”.

El delantero del Inter de Milán comenzó el Mundial como titular y luego perdió el puesto ante Julián Alvarez, y cerró su participación en la competición con tres goles: uno de penalti ante Jordania en la fase de grupos, un tanto decisivo en el duelo de cuartos de final ante Suiza y un histórico gol de cabeza para sellar la remontada albiceleste ante Inglaterra en las semifinales.

Además, brindó una asistencia clave a Enzo Fernández para otra remontada agónica, ante Egipto por los octavos de final. EFE

Argentina Lautaro Martínez Mundial FIFA 2026
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