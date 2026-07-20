20 jul 2026
Copa del Mundo

España inicia las celebraciones oficiales por el título

La Selección Española de fútbol inició en Madrid las celebraciones oficiales del título de campeona del mundo.

Julio 20, 2026 01:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Recepción a la selección española fútbol de los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía

Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina.

FOTO: Daniel González/EFE

Con el recibimiento por parte de los reyes y sus hijas en el Palacio de la Zarzuela, la Selección Española de fútbol iniciaron en Madrid las celebraciones oficiales del título de campeona del mundo, antes de dirigirse al Palacio de la Moncloa para luego comenzar un recorrido por las calles de la capital.

Al igual que hace dos años, cuando los reyes y sus hijas recibieron a la selección tras conquistar la Eurocopa por cuarta vez en su historia, los campeones del mundo han pasado por el salón de audiencias del Palacio Real, donde les esperaban Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, estas últimas con la segunda camiseta de la selección.

La expedición, encabezada por Rodri, el capitán, y por el seleccionador, Luis de la Fuente, llegó con casi media hora de retraso al Palacio de la Zarzuela, después de que el avión en el que viajó desde Nueva York aterrizara también una hora y media después de lo previsto.

Antes de encontrarse con los reyes y sus hijas, la selección fue homenajeada por los trabajadores de la Zarzuela, que se reunieron a la entrada del palacio para hacer un pasillo a los jugadores que han traído la Copa del Mundo a España, el segundo de estos trofeos logrados por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010. EFE

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