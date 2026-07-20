España llega a Madrid con la Copa para vivir una fiesta inolvidable

Con una hora y media de retraso sobre el horario inicialmente previsto, el avión de la selección española aterrizó a las 14:25 hora local en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, al que acudieron centenares de personas para ver de cerca a sus ídolos, aunque los jugadores no salieron por la zona de llegadas.

Tras aterrizar el avión, los primeros en aparecer por la escalerilla del Iberia A350 fueron el capitán Rodri Hernández, que, con camiseta roja y pantalón corto, brindó al cielo de Madrid el trofeo dorado, junto al seleccionador Luis de la Fuente, vestido de chándal, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzan, con traje y camisa blanca.

Todos ellos se mostraron felices al asomar por la escalerilla del avión, al igual que el resto de jugadores, cuerpo técnico y personal de la federación, a los que se vio con caras contentas pero también cansadas tras la celebración en Estados Unidos, motivo por el cuál se retrasó una hora la salida del vuelo hacia España.

En ese avión se pudo leer el rótulo ‘Despega un equipo, vuela un país’, lema con el que viajaron y regresaron de Estados Unidos, donde lograron la segunda ‘estrella’ mundial para España tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras ‘Enhorabuena campeones’, en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

Las celebraciones oficiales comenzarán a las 17:30 horas (15:30 GMT), cuando La Roja será recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar sobre las 19:00 (17:00 horas GMT) el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto.

La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.

Además, desde las 18:00 horas (16:00 horas GMT), el escenario instalado en Cibeles acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los 26 jugadores que han hecho historia con España en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá son los porteros Unai Simón, David Raya y Joan García; los defensas Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo; los centrocampistas Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Pablo Páez ‘Gavi’, Rodri Hernández, Alex Baena y Mikel Merino; y los delanteros Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal. EFE