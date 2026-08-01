01 ago 2026
Fútbol Internacional

Blatter: “La FIFA no es un fondo de capital privado”

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter, predecesor en el cargo de Gianni Infantino, defendió que “la FIFA no es un fondo de capital privado” y que “el dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo”.

Agosto 1, 2026 06:53 p. m. • 
Por Redacción D10
ffkkf.jpg

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter.

“La FIFA es una asociación con estatutos, reglamentos y una responsabilidad fiduciaria de proteger el juego global. Si vendes las joyas de la corona del fútbol a inversores privados, también vendes una parte del juego, especialmente su alma. El dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo”, expresó en redes sociales.

Blatter, que presidió la FIFA de 1998 a 2016 y tuvo que dejar el cargo tras ser reelegido para un quinto mandato por casos de corrupción dentro del organismo, se sumó a las reacciones en contra de la idea de la FIFA de crear una filial, FIFA Forward Enterprise (FFE), para comercializar sus eventos, de la que el organismo ha desistido.

Su marcha de la presidencia llevó a la convocatoria de elecciones en febrero de 2016, tras un periodo de presidencia interina del camerunés Issa Hayatou, en las que Gianni Infantino obtuvo 115 votos frente a los 88 del jeque bareiní Salman bin Ebrahim al Khalifa, actual presidente de la Confederación Asiática, y los 4 del presidente de la Federación de Jornada, el príncipe Alí Bin Al Hussein. EFE

Blatter FIFA Gianni Infantino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jesse Bisiwu
Fútbol Internacional
El Barça ficha al joven extremo belga Jesse Bisiwu
El Barcelona y el Brujas han llegado a un acuerdo por el traspaso del extremo belga Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, según informó este viernes el club español.
Julio 31, 2026 04:33 p. m.
 · 
Redacción D10
fifa.jpg
Fútbol Internacional
¿Cómo se define la polémica propuesta de Infantino?
FIFA Forward Enterprise, en manos de las 211 federaciones nacionales y del Consejo de FIFA.
Julio 31, 2026 03:59 p. m.
 · 
Redacción D10
almiron.jpg
Fútbol Internacional
Chelsea, sancionado con 10 millones por incumplir las reglas financieras
La federación inglesa de fútbol ha multado con 10 millones de libras (11,5 millones de euros) y con una sanción suspendida de dos mercados de fichajes por las irregularidades financieras cometidas durante la época de Roman Abramovich.
Julio 31, 2026 12:45 p. m.
FIFA hizo controles a 354 jugadores en un último año sin positivos
Fútbol Internacional
La propuesta de FIFA e Infantino, en jaque por el rechazo masivo del fútbol internacional
La dimisión de Carlos Cordeiro, asesor del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en señal de protesta por el plan de éste de vender participaciones de la Copa del Mundo es el último golpe de efecto provocado por el polémico proyecto, en medio de críticas generalizadas y peticiones de reforma del organismo rector del fútbol mundial.
Julio 31, 2026 12:41 p. m.
FILES-FBL-ITA-OBIT
Fútbol Internacional
El recuerdo de Robocop Ramírez para Baresi
Fueron rivales en la final de la Copa Intercontinental de 1990 y Mario Ramírez dejó unas palabras para Franco Baresi.
Julio 31, 2026 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
hhhhhhhhhh.JPG
Fútbol Internacional
Otro golpazo para Infantino: Renuncia asesor clave
Dimite el principal asesor de Infantino en protesta por su plan de vender el Mundial.
Julio 31, 2026 08:49 a. m.
 · 
Redacción D10