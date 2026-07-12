Fernando Benítez: “Luqueño no tiene margen de error”

Fernando Benítez pone el foco en un Luqueño competitivo y sin margen de error. A menos de dos semanas del inicio del Torneo Clausura, en torno al plantel auriazul crece la expectativa por volver a la competencia oficial.

Tras una exigente pretemporada, el mediocampista Fernando Benítez aseguró que el plantel dejó atrás la etapa de mayor carga física y ahora apunta a consolidar la idea futbolística de cara al debut.

En conversación con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande, el volante destacó el entusiasmo del grupo por el regreso del campeonato luego del largo receso provocado por la disputa de la Copa Mundial. “Ya se está acercando otra vez la fecha del inicio de nuestro campeonato que tanto estamos esperando. Después de esta linda Copa Mundial que hizo nuestra selección, ahora debemos enfocarnos nuevamente en lo nuestro y ojalá sea un campeonato competitivo”.

Benítez explicó que el equipo ya comenzó la fase de amistosos tras completar las semanas más exigentes de preparación. “Ya salimos de la parte física más dura. Tuvimos dos semanas de pretemporada muy fuertes y ahora toca soltarnos nuevamente en la cancha”.

Conforme con el amistoso ante Nacional

El volante valoró positivamente el rendimiento mostrado frente a Nacional, en un encuentro que sirvió principalmente para evaluar la respuesta física del plantel. “Estamos muy conformes con lo que hicimos porque veníamos trabajando mucho la parte física y todavía no habíamos hecho demasiado fútbol”.

Asimismo, resaltó el equilibrio que observa dentro del plantel. “Tenemos un equipo muy bien mezclado, con jóvenes y gente experimentada”.

Más allá del resultado, Benítez aseguró que el principal objetivo era seguir acumulando ritmo de competencia. “No nos enfocamos mucho en el resultado, sino más bien en lo físico. Gracias a Dios nadie se lastimó y eso también era muy importante”.

El mediocampista adelantó además que Luqueño continuará con su calendario de preparación. “Creo que esta semana vamos a enfrentarnos a Olimpia y después tendremos otro amistoso antes de entrar ya en la semana de competencia”.

El Clausura, una oportunidad para corregir errores

Consciente del difícil panorama que dejó la primera parte de la temporada, Benítez reconoció que el Clausura será determinante para el futuro del club. “Los errores que cometimos en el campeonato pasado ya debemos haber aprendido de ellos. Son errores humanos que se pueden corregir”.

El futbolista fue aún más contundente al hablar del desafío que afronta el conjunto auriazul. “Sportivo Luqueño no tiene margen de error en este campeonato porque después ya no habrá otro donde podamos reivindicarnos”.

Y agregó: “Depende totalmente de nosotros sumar la mayor cantidad de puntos para que a fin de año el hincha de Luqueño no tenga que preocuparse más por la tabla”.

La confianza del entrenador

Benítez también reveló la función que le viene asignando el entrenador Hernán Rodríguez López durante los amistosos de pretemporada. “El profesor me dijo que confía mucho en mí como primer volante, siendo el que más se queda para respaldar a los compañeros que van al ataque”.

El mediocampista dejó en claro que está dispuesto a desempeñarse donde el equipo lo necesite. “Estoy para lo que sea. Soy un soldado del cuerpo técnico y voy a demostrar dentro de la cancha dónde puedo servirle al equipo”.

Ansiedad por volver a competir

Finalmente, Benítez admitió que el largo receso aumentó las ganas de volver a disputar partidos oficiales, aunque insistió en la importancia de mantener la calma para comenzar el torneo con el pie derecho. “Estamos muy motivados y ansiosos por competir, pero también tenemos que estar bien mentalizados para no empezar con el pie izquierdo”.

El volante destacó además el compromiso de los futbolistas más jóvenes que se incorporan al plantel principal. “Les dijimos a los más chicos que no se desesperen. El campeonato no lo juegan solamente los once que arrancan, sino todo el plantel. Los que mejor se preparan y tienen una mentalidad fuerte son los que terminan jugando”.

Benítez cerró con un mensaje de confianza hacia el grupo, convencido de que Sportivo Luqueño cuenta con las herramientas para protagonizar un mejor segundo semestre y dejar atrás las dificultades que marcaron el Apertura.