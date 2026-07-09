Intensa puesta a punto en Luqueño

El porteño Nicolás Campisi retornó al auriazul y expuso sus sensaciones de cara al nuevo desafío con el Chanchón: “Muy feliz de estar nuevamente en un lugar que es mi casa, donde di mis primeros pasos”, agregando: “Es una pretemporada intensa, y ahora vamos a ver en los amistosos, la parte táctica para llegar de la mejor manera al inicio de competencia”.

Por su parte, el defensor Miguel Barreto refuerzo para el Clausura, apuntó: “Nos estamos preparando de la mejor manera, para mí, es un sueño que se cumple, llegar a Luqueño y espero estar a la altura de representar a una institución importante”.