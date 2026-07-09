09 jul. 2026
Sportivo Luqueño

Intensa puesta a punto en Luqueño

Sportivo Luqueño prosigue con las labores de preparación, de cara al inicio del segundo semestre en donde la apuesta fuerte está en el Torneo Clausura 2026.

Julio 09, 2026 07:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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Los trabajos. Nicolás Campisi retornó al equipo auriazul.

El porteño Nicolás Campisi retornó al auriazul y expuso sus sensaciones de cara al nuevo desafío con el Chanchón: “Muy feliz de estar nuevamente en un lugar que es mi casa, donde di mis primeros pasos”, agregando: “Es una pretemporada intensa, y ahora vamos a ver en los amistosos, la parte táctica para llegar de la mejor manera al inicio de competencia”.

Por su parte, el defensor Miguel Barreto refuerzo para el Clausura, apuntó: “Nos estamos preparando de la mejor manera, para mí, es un sueño que se cumple, llegar a Luqueño y espero estar a la altura de representar a una institución importante”.

Sportivo Luqueño Nicolás Campisi Fútbol paraguayo
Redacción D10
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