Luis Suárez abre la puerta a su regreso con Uruguay

“Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial”, dijo el ‘Pistolero’ a los medios tras el entrenamiento del Inter Miami.

“En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los jóvenes. Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenia que disculpar”, añadió.

Suárez, de 39 años, se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un partido de las eliminatorias mundialistas contra Paraguay que se saldó con empate a cero.

Esa misma semana, el delantero había confirmado en una rueda de prensa que ese partido sería su último con Uruguay, con quien logró 69 goles en 143 apariciones, situándose como máximo goleador histórico.

Poco después del anuncio, Suárez fue muy crítico con el manejo de la selección de Marcelo Bielsa, actual entrenador de ‘La Celeste’, y le culpó de tensar el ambiente dentro del equipo.

Desde su retirada de la selección, el delantero ha estado centrado en el Inter Miami, club con el que desde entonces ha conquistado el MLS Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Sin embargo, su rol en el equipo se redujo en los últimos meses con Javier Mascherano, aunque parece haber resurgido con la llegada al banquillo de Guillermo Hoyos.

“En su momento, Mascherano me lo explicó y yo lo entendí. Después de tener cada vez menos minutos te preguntas cuál es el motivo, porque los momentos en los que participaba no eran malos, pero son decisiones que uno tiene que aceptar”, indicó al respecto.

Con la llegada de Hoyos el pasado abril, Suárez ha encadenado dos titularidades por primera vez desde noviembre.

El uruguayo, que renovó el pasado diciembre por un año con el Inter Miami, suma dos goles en siete partidos de liga, y aseguró que su decisión de volver al equipo se debió a que sigue teniendo “esa adrenalina” por jugar.

“Sigo teniendo esa adrenalina, esa ilusión de querer seguir jugando. Uno se da cuenta que todavía tiene un poquito de cuerda. Le van dando ganas de seguir compitiendo. Se ve en el campo (cuando) uno se sigue enojando con las derrotas y con los malos pases, y sigue disfrutando cuando convierte”.