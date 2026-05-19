19 may. 2026
Copa del Mundo

Julio Enciso arriba al país para la Copa del Mundo

El delantero del Estrasburgo y la Selección Paraguaya Julio Enciso arribó este martes al país tras una gran temporada en Francia, ya apuntando a la Copa del Mundo.

Mayo 19, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
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Enciso ya se encuentra en el país y apunta al Mundial.

El talentoso jugador paraguayo Julio Enciso, arribó este martes a nuestro país luego de una gran temporada en el fútbol francés en donde mostró toda su calidad en el Racing de Estrasburgo. El guaraní llegó con ilusión en la próxima Copa del Mundo, en donde irá a cumplir sus sueños.

“Estoy feliz de poder estar de vuelta en el país y tratar de disfrutar. La verdad que sensaciones buenas. Gracias a Dios pude terminar de una manera buena. Obviamente no pudimos conseguir los objetivos de clasificar a una final europea, una final de Copa de Francia, pero en lo personal creo, después de todo lo que me ha pasado, terminar así es muy positivo”, reflexionó “La Joya” a su arribo al Aeropuerto en la localidad de Luque.

Enciso afirmó que se encuentra a pleno, sin las molestias que lo aquejaban en la rodilla y se encuentra trabajando siempre para mejorar su masa muscular.

Respecto a lo que se viene, ya que desde el próximo 24 de mayo se pone en marcha el operativo mundialista, dijo que todos los albirrojos se encuentran ilusionados y contentos, esperando el anuncio y llegar a la Copa del Mundo.

“Es un sueño, un sueño desde chico, un sueño de mi abuelo. Primero encomendarme a él y luego trabajaremos con todo el grupo para proyectar de la mejor manera”, tiró.

Julio Enciso Selección Paraguaya Copa del mundo
Redacción D10
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