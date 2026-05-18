18 may. 2026
Copa del Mundo

Ancelotti afirma que Neymar será “un jugador importante” en el Mundial

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, defendió la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 porque considera que ha mejorado físicamente y tiene experiencia, aunque no le garantizó un puesto en el once titular.

Mayo 18, 2026 07:40 p. m.
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Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.

MAURO PIMENTEL/AFP

“Es un jugador importante y será un jugador importante en esta Copa del Mundo. Tendrá la misma obligación que los otros 25, puede que juegue o no, puede que esté en el banquillo y entre...”, dijo en rueda de prensa ‘Carletto’, en Río de Janeiro, tras anunciar la lista de 26 futbolistas para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico italiano subrayó que el 10 ha tenido “continuidad” en los últimos partidos con el Santos y que en la Canarinha lo ve en la posición de “atacante más centrado”.

También destacó la experiencia del exjugador del Barcelona y París Saint-Germain (PSG) en este tipo de torneos, y “el cariño que el grupo tiene por él”.

“Puede ayudar a crear un buen ambiente dentro del grupo y sacar lo mejor de cada uno”, añadió.

Este será el cuarto Mundial para Neymar, la gran sorpresa de la lista de Ancelotti, ya que nunca le había llamado desde que asumió las riendas de la selección, hace un año, y no juega con la ‘verdeamarela’ desde octubre de 2023.

No obstante, no garantizó que vaya a ser titular indiscutible.

“Quiero ser claro, limpio y honesto: jugará, si merece jugar”, aseveró Ancelotti, quien aseguró que ya tiene una idea de su equipo titular ideal, aunque primero quiere ver en qué estado llega cada uno.

“Neymar tiene el mismo papel que los otros jugadores: aportar. Es importante no centrar toda la expectativa en un jugador. Toda la calidad tiene que dirigirse a ayudar a la selección a ganar la Copa del Mundo”, apuntó.

“No quiero estrellas, quiero jugadores que estén dispuestos a ayudar al equipo a ganar los partidos”, completó.

Ancelotti también incluyó en la nómina de delanteros para el Mundial a Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha y Rayan.

La Canarinha disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

Copa del mundo Neymar Mundial FIFA 2026
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