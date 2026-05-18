18 may. 2026
Copa del Mundo

Balbuena se perderá lo que resta de la temporada con el Gremio

Fabián Balbuena ya no jugará con el Gremio en lo que resta de temporada, aunque su presencia en el Mundial no estaría comprometida.

Mayo 18, 2026 11:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Fabián Balbuena

Fabián Balbuena, zaguero del Gremio y la Albirroja.

Foto: Gentileza - Fabián Balbuena

Fabián Balbuena sufrió una lesión en el último partido del Gremio y según el periodista Rafael Pfeiffer se pierde lo que queda de la temporada 2026, aunque podría llegar justo para estar al servicio de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Balbuena presentó una lesión muscular de grado 1 y tendría un periodo de recuperación de dos semanas. “No sabemos cómo será el procedimiento, si estará con la selección o se quedará en Gremio haciendo su recuperación. Pero podemos decir con certeza, que no va a jugar más con Gremio”, expresó Pfeiffer en charla con Fútbol a lo Grande en Radio Monumental.

En cuanto a Mathías Villasanti, que está en la parte final de su readaptación tras la lesión de ligamentos de la pierna izquierda, sigue adquiriendo ritmo e incluso podría estar en la consideración del cuerpo técnico para el duelo frente a Palestino por la Copa Sudamericana.

Otros jugadores albirrojos sentidos son el jugador del Palmeiras Ramón Sosa, el zaguero del Sunderland Omar Alderete y el delantero de Boca Juniors Adam Bareiro.

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Redacción D10
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