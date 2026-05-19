19 may. 2026
Copa del Mundo

Cristiano encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial

Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial de 2026, que será el sexto y último de su carrera.

Mayo 19, 2026 09:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo celebra un gol ante Qatar.

Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

En una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez destacó hoy la “flexibilidad” de Guedes, “que puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque”.

Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

Convocados:

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA). EFE

Cristiano Ronaldo Portugal Copa del mundo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
monttiel.jfif
Copa del Mundo
Gonzalo Montiel sufre desgarro y llegaría con lo justo al Mundial 2026
Gonzalo Montiel, lateral de River Plate, sufrió un desgarro del cuádriceps izquierdo durante el duelo del pasado sábado ante Rosario Central y, en caso de ser citado para el Mundial 2026, llegaría con lo justo.
Mayo 18, 2026 05:47 p. m.
Fabián Balbuena
Copa del Mundo
Balbuena se perderá lo que resta de la temporada con el Gremio
Fabián Balbuena ya no jugará con el Gremio en lo que resta de temporada, aunque su presencia en el Mundial no estaría comprometida.
Mayo 18, 2026 11:57 a. m.
 · 
Redacción D10
campana.jpg
Copa del Mundo
Leonardo Campana es baja en Ecuador para el Mundial
El delantero ecuatoriano Leonardo Campana confirmó a través de sus redes sociales que se perderá el próximo Mundial con la selección de Ecuador, debido a una lesión sufrida con su club.
Mayo 18, 2026 11:51 a. m.
Luka Modric
Copa del Mundo
Luka Modric lidera la lista de Croacia para el Mundial
El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, reveló este lunes la lista de convocados del equipo de cara al Mundial 2026, que se celebrará este verano en México, Canadá y Estados Unidos, en la que será la quinta cita internacional de su principal estrella y capitán de la selección, Luka Modric.
Mayo 18, 2026 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Copa del Mundo
Julio Enciso, el “mita’i” que ilusiona a Paraguay
Quienes lo conocen aseguran que Julio Enciso no teme a los desafíos ni se desprende de sus orígenes. Aquel “mita’i” (niño) que hablaba más guaraní que español hoy no solo es un hombre de 22 años, también es la esperanza de Paraguay en su regreso al Mundial.
Mayo 17, 2026 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Heung-min Son
Copa del Mundo
Heung-min Son lidera la lista de Corea del Sur
Heung-min Son (Los Angeles FC), Kang-in Lee (París Saint Germain) y Min-jae Kim (Bayern Múnich) lideran la lista de Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, para el Mundial 2026.
Mayo 16, 2026 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más