Lucas Quintana, el chico que piensa en grande

Lucas Quintana realizó un gran primer semestre en Cerro Porteño y se ganó la titularidad en la zaga. En contacto con el programa Fútbol a lo Grande se mostró feliz por cumplir su sueño: defender la camiseta azulgrana.

“Siempre pensé, siempre quise estar acá. Creo que siempre ellos confiaron en mí, ellos con todos mis vecinos, con mi gente. Gracias a Dios se me pudo dar y estoy representando esta institución”, aseveró.

Recordó que atravesó por un momento complicado cuando se rompió los ligamentos en 2023. “Cuando volví me costó mucho, sentía que todos los jugadores eran rápidos, me sentía lento, pesado”, recordó.

Por eso “hay mucho sentimiento acá, resiliencia, seguir intentando siempre, no desistir”. Ya totalmente recuperado ahora apunta a continuar cumpliendo sus sueños con el apoyo de su familia.

A inicios de año, Lucas Quintana se convirtió en pieza clave de la Sub 20 de Paraguay que logró su clasificación a la Copa Mundial de la categoría, pero no quiere quedarse solo con eso. “Espero algún día, si Dios me permite, ser jugador y capitán de la selección mayor”, aseveró.