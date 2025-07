Era delantero, pero se hizo zaguero para cumplir su sueño

Si bien en su posición actual debe evitar goles, inicialmente debía marcarlos confesó Lucas Quintana, quien apunta a ser capitán de la Selección Paraguaya.

No obstante, su deseo por cumplir su sueño pesó más. “Cuando era chico jugaba por la banda derecha, era extremo, luego cuando me fui a la Selección Itaugüeña me bajaron de volante central”, manifestó.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande dijo que “cuando probé en Cerro me dijeron que tenía muchos delanteros y que la única posición disponible era de central. Acepté jugar de central porque mi sueño era jugar en Cerro”.

Lucas Quintana se destacó en las Divisiones Formativas hasta que llegó al plantel principal. Llegar a Primera “significó todo para mí por todo el esfuerzo que hizo mi familia, por todo lo que pasamos. Era una satisfacción enorme para mi familia verme jugar en la institución con las personas que en algún momento fueron mis ídolos”.

Sergio Ramos, su referente

En otro momento, Lucas Quintana confesó que su “ídolo es Sergio Ramos” y de él destaca “ese temperamento, esa agresividad, ser fuerte en los duelos, siempre fue un ejemplo para mí y trato de seguir eso”.

Ahora el jugador de 20 años se define como “un jugador muy agresivo, que me gusta el juego limpio, que no haga muchas faltas, que sepa salir jugando”. Añadió que le “gusta el fútbol limpio, no siempre se puede porque se juega a mil por hora. A veces es difícil no pasarse un poco”.