Auger Aliassime vuelve a reinar en Bélgica

El canadiense Felix Auger Aliassime, tal y como sucedió hace tres años en Amberes, donde hasta este año se disputaba el evento antes de trasladarse a Bruselas, volvió a triunfar en Bélgica tras ganar en la final al checo Jiri Lehecka que llevó el choque al tercer set pero que terminó por asumir la superioridad de su adversario (7-6(2), 6-7(6) y 6-2).

Lehecka resistió y evitó la derrota en el segundo set cuando salvó dos puntos de partido. Pero en el tercero y decisivo, perdió por primera vez su saque y Auger Aliassime cerró el triunfo después de dos horas y 37 minutos.

Fue el de Bruselas el octavo título ATP, el tercero del 2025 tras los de Adelaida y Montpellier que le convirtió en el primer jugador en ganar más de una vez el torneo belga. Erigido, además, en el canadiense, junto a Milos Raonic, en ganar más eventos del circuito en la Era Abierta, iguala al noruego Casper Ruud en el undécimo puesto del ránking.

Aún hace cálculos para las Finales ATP Auger Aliassime, que superó por segunda vez en tres enfrentamientos al checo. El canadiense perdió en el 2023, en el Abierto Australia, pero le superó en el Masters 1000 de Madrid en el 2024, cuando el checo no se presentó. EFE