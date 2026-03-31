31 mar. 2026
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Los Thunder sobreviven a Detroit y Wembanyama quiere el ‘MVP’

Los Oklahoma City Thunder necesitaron de una prórroga para imponerse por 114-110 al banquillo de los Detroit Pistons, mientras que Victor Wembanyama alimentó su candidatura al ‘MVP’ con 41 puntos y 16 rebotes en la victoria de los San Antonio Spurs sobre los Chicago Bulls.

Marzo 31, 2026 10:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Victor Wembanyama.jpg

Victor Wembanyama, jugador de la NBA.

El líder del Oeste -Thunder- y el del Este -Pistons- se veían las caras por segunda vez esta temporada. En Detroit, hace un mes, los Pistons ganaron 124-116. Hoy, en Oklahoma City, los Thunder igualaron la balanza.

Los Pistons salieron sin Cade Cunningham, Jalen Duren, Isaiah Stewart, Tobias Harris ni Duncan Robinson. Su único titular en Oklahoma City fue Ausar Thompson.

Aun así, Oklahoma City necesitó la mejor versión de Shai Gilgeous-Alexander, que sostuvo a los Thunder en el último cuarto y terminó con 47 puntos, 21 de ellos desde el tiro libre.

Los Thunder (60-16) están muy cerca de asegurarse el factor cancha en una hipotética final con los Pistons (54-21). Además, mantienen su colchón de dos partidos en el Oeste frente a los San Antonio Spurs (58-18).

Wemby se lanza al MVP

La NBA declaró la semana pasada al francés Victor Wembanyama como nuevo favorito para llevarse el premio al mejor jugador de la temporada regular (‘MVP’) y este lo celebró con sus mejores números esta temporada: 41 puntos y 16 rebotes.

Además de Wembanyama, pugnan por el premio Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Luka Doncic y Jaylen Brown.

Los Spurs derrotaron por 129-114 a los Chicago Bulls en un partido que llegaron a dominar de 29 en el tercer cuarto, antes de apretar el freno en el tramo final.

Wembanyama tuvo la inestimable colaboración de Stephon Castle, con 21 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes. Keldon Johnson, que aspira al premio al ‘sexto hombre’, puso 15 puntos.

El francés promedia 24,2 puntos, 11,3 rebotes y lidera la Liga con 3,1 tapones por partido en lo que va de campaña.

Los Spurs no tiran la toalla en su persecución de los Thunder en el Oeste, a la vez que, tras la derrota de los Boston Celtics en Atlanta, ya se han asegurado el factor cancha ante cualquier rival del Este, salvo -por ahora- los Pistons.

13 triunfos en Atlanta

Los Atlanta Hawks extendieron a 13 su seguidilla de victorias en el State Farm Arena con su triunfo por 112-102 sobre los Boston Celtics.

Joe Mazzulla reservó a Jayson Tatum, que anoche firmó 32 puntos en su mejor partido desde que se reincorporó al equipo tras casi un año alejado de las pistas por una rotura del Aquiles.

Jaylen Brown acarició el triple-doble con 29 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, pero estuvo menos acertado de lo que estos números parecerían indicar. Terminó con un 9 de 29 en tiros de campo (31 %), un 3 de 9 en triples (33,3 %) y un 8 de 14 en tiros libres (57,1 %).

Para los Hawks, Jalen Johnson terminó con 20 puntos y 12 rebotes, mientras que Onyeka Okongwu también sumó un doble-doble con 20 puntos y 10 rebotes. Dyson Daniels aportó 18 puntos y Nickeil Alexander-Walker 17.

Con un balance de 43-33, los Hawks mantienen la sexta posición en el Este, la última directa a los ‘playoff’. Los Celtics (50-25) son segundos, aún con dos partidos de margen sobre los New York Knicks, con solo siete por jugar.

También este lunes, los Lakers derrotaron a los Washington Wizards 121-120 con triple-doble de LeBron James (21-10-12).

Los Cleveland Cavaliers se impusieron 113-122 a los Utah Jazz con 34 puntos y 17 rebotes de Evan Mobley y los Minnesota Timberwolves ganaron en Dallas con 18 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias de Ayo Dosunmu.

Devin Booker anotó 36 puntos en el triunfo de los Phoenix Suns en Memphis por 105-131, mientras que los Miami Heat vencieron a los Philadelphia 76ers 119-109 con 23 puntos y 16 rebotes de Bam Adebayo. EFE

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Redacción D10
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