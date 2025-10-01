01 oct. 2025
Cerro Porteño

Los retornos que tendrá Jorge Bava en su debut

El técnico uruguayo Jorge Bava debutará como técnico de Cerro Porteño este fin de semana ante Recoleta con el retorno de dos figuras del equipo azulgrana.

Octubre 01, 2025 11:14 a. m. • 
Por Redacción D10
G2HBbmkXoAAsNqU.jpg

Juan Manuel Iturbe (izquierda) y Sergio Araújo (derecha) están a disposición de Jorge Bava.

Cerro Porteño medirá fuerzas ante Recoleta este viernes a las 20:00 en La Nueva Olla por la fecha 15 del torneo Clausura.

El partido entre azulgranas y funebreros será el del estreno oficial del técnico uruguayo Jorge Bava, quien asumió en la semana las riendas del Ciclón de Barrio Obrero.

Para este estreno, Bava tendrá dos retornos más que importantes, los de Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo quienes ya se encuentran plenamente recuperados.

Con estos retornos, Bava podrá armar su primer onceno, buscando seguir por la senda victoriosa de la cual dejó el interino Jorge Achucarro, su actual asistente técnico.-

Jorge Bava Sergio Araújo Juan Manuel Iturbe
Redacción D10
