Los retornos que tendrá Jorge Bava en su debut

Cerro Porteño medirá fuerzas ante Recoleta este viernes a las 20:00 en La Nueva Olla por la fecha 15 del torneo Clausura.

El partido entre azulgranas y funebreros será el del estreno oficial del técnico uruguayo Jorge Bava, quien asumió en la semana las riendas del Ciclón de Barrio Obrero.

Para este estreno, Bava tendrá dos retornos más que importantes, los de Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo quienes ya se encuentran plenamente recuperados.

Con estos retornos, Bava podrá armar su primer onceno, buscando seguir por la senda victoriosa de la cual dejó el interino Jorge Achucarro, su actual asistente técnico.-