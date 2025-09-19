Los objetivos de Enso González

El futbolista de Wolverhampton de la Premier League, Enso González, una de las figuras que tiene la Selección Paraguaya Sub 20 que en una semana más participará del campeonato del mundo de la categoría a disputarse en Chile, conversó con Fútbol a lo Grande y contó lo que representa este momento de su carrera.

El talentoso jugador dejó atrás la lesión de ligamentos que sufrió al servicio de la Sub 23 Olímpica en París 2024 y se apunta grandes objetivos para los que se viene: Jugar este Mundial, ganar ritmo, ir a Inglaterra pelear un lugar y buscar un espacio en la Absoluta.

“Contento por la convocatoria, va a ser un mundial muy lindo. Ahora esperamos por el estreno con Panamá, nos estamos preparando de la mejor manera. Me siento bien. Estoy volviendo de a poco de la mejor manera”, comenzó diciendo en la 1080 AM.

González comentó que el conjunto inglés no tuvo problemas en cederlo para disputar el campeonato, pero sí le solicitaron que tome precauciones con su rodilla y que en caso de experimentar dolencias retorne a Inglaterra para iniciar una rehabilitación.

MOTIVADOS. Por su parte, Facundo Insfrán, golero de Olimpia y la Albirrojita, contó también en la 1080 AM que llegan muy motivados a este certamen y aseguró que van a dejar en alto al país en el torneo que arranca el próximo 27 de septiembre.