Los jueces para la séptima fecha del Clausura

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la lista de jueces que estarán en los distintos compromisos correspondientes a la séptima jornada del Torneo Clausura.
Fecha 7
Viernes 8 de agosto
-2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense
Estadio: Río Parapití.
Horario: 16:00.
Árbitro: Juan Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Fernando López.
AVAR: Christian Sosa.
-Cerro Porteño vs. Nacional
Estadio: ueno La Nueva Olla.
Horario: 18:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.
VAR: Marco Franco.
AVAR: Milciades Saldívar.
Sábado 9 de agosto
-General Caballero JLM vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Ka’arendy.
Horario: 16:00.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: José Villagra y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Édgar Galeano.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Esteban Testta.
-Sportivo Luqueño vs. Atlético Tembetary
Estadio: ueno Luis Salinas.
Horario: 18:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: José Méndez.
AVAR: José Cuevas.
Domingo 10 de agosto
-Guaraní vs. Olimpia
Estadio: Antonio Aranda.
Horario: 16:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Julio Aranda y Carmelo Candia.
Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.
VAR: Derlis Benítez.
AVAR: Eduardo Britos.
-Libertad vs. Recoleta
Estadio: La Huerta.
Horario: 18:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: José Cuevas y Derlys González.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Héctor Balbuena.