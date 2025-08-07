07 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Los jueces para la séptima fecha del Clausura

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la nómina de jueces para la séptima fecha del Torneo Clausura.

Agosto 07, 2025 05:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

Cerro Porteño juega este viernes ante Nacional.

Foto: Gentileza - APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la lista de jueces que estarán en los distintos compromisos correspondientes a la séptima jornada del Torneo Clausura.

Fecha 7

Viernes 8 de agosto

-2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Río Parapití.

Horario: 16:00.

Árbitro: Juan Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

-Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Marco Franco.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sábado 9 de agosto

-General Caballero JLM vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 16:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Villagra y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.

-Sportivo Luqueño vs. Atlético Tembetary

Estadio: ueno Luis Salinas.

Horario: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Domingo 10 de agosto

-Guaraní vs. Olimpia

Estadio: Antonio Aranda.

Horario: 16:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Julio Aranda y Carmelo Candia.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.

VAR: Derlis Benítez.

AVAR: Eduardo Britos.

-Libertad vs. Recoleta

Estadio: La Huerta.

Horario: 18:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Cuevas y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Torneo Clausura
Redacción D10
