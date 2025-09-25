25 sept. 2025
Torneo Clausura

Los árbitros de la decimocuarta fecha del Clausura

La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la fecha 14 del torneo Clausura.

Por Redacción D10
Están los jueces designados para la fecha 14 del torneo Clausura.

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los enfrentamientos de la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Copa de Primera.

Viernes 26 de septiembre

Sportivo Trinidense vs. Guaraní

Estadio: Martín Torres.

Hora: 19:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Luis Onieva.

Sábado 27 de septiembre

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 17:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Nacional vs. Libertad

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 19:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Milciades Saldívar y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 28 de septiembre

Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero JLM

Estadio: Río Parapití.

Hora: 15:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Eduardo Britos y Derlys González.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Christian Sosa.

Lunes 29 de septiembre

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 17:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Atlético Tembetary vs. Olimpia

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Hora: 19:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Britos.

