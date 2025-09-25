Los árbitros de la decimocuarta fecha del Clausura

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los enfrentamientos de la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Copa de Primera.
Viernes 26 de septiembre
Sportivo Trinidense vs. Guaraní
Estadio: Martín Torres.
Hora: 19:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Luis Onieva.
Sábado 27 de septiembre
Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 17:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Cuevas y José Mercado.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: José Méndez.
AVAR: Esteban Testta.
Nacional vs. Libertad
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 19:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Milciades Saldívar y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Domingo 28 de septiembre
Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero JLM
Estadio: Río Parapití.
Hora: 15:30.
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: Eduardo Britos y Derlys González.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Christian Sosa.
Lunes 29 de septiembre
Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC
Estadio: Ameliano – Villeta.
Hora: 17:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Milciades Saldívar.
Atlético Tembetary vs. Olimpia
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Hora: 19:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Eduardo Britos.