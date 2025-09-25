Los árbitros de la decimocuarta fecha del Clausura

Mientras Barrio Obrero se encontraba a oscuras, Cerro Porteño vio la luz ante el Sportivo Ameliano, después de cuatro fechas sin ganar en el Clausura, hecho que le costó el puesto a Diego Martínez. El Ciclón venció por 2-0 a un rival que jugó con 10 hombres desde los 11' e igualó en puntaje al líder Guaraní que juega el domingo.