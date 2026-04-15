Lo que dijo Neymar tras el partido con Recoleta

El crack Neymar tuvo una noche complicada en el duelo frente al Deportivo Recoleta por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana. Empató en condición de local en Vila Belmiro y además le llovieron críticas por su desempeño, a pesar de haber anotado el primer tanto.

Tras el lance, el jugador se tomó con los hinchas, pero también tuvo comentarios para Recoleta que, jugó su partido y a su forma y además con varios jugadores de alternativa, ya que la prioridad estaba en el campeonato local.

“Con todo respeto a Recoleta, son un equipo que tenía que empatar acá y lo hicieron. Hoy no jugamos al fútbol y la gente tiene derecho a reclamar”, dijo Neymar tras el final del partido. Luego, en la zona mixta profundizó más afirmando que todo el equipo quedó cabizbajo luego del encuentro y que toca levantar cabeza.

Deportivo Recoleta arrancó un empate 1-1 al Santos en Brasil y ahora piensa en el Sportivo 2 de Mayo por la fecha 17 del torneo Apertura.