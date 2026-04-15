17 abr. 2026
Fútbol Internacional

Lo que dijo Neymar tras el partido con Recoleta

Neymar quedó muy frustrado tras el empate por la Copa Sudamericana frente al Deportivo Recoleta.

Abril 15, 2026 10:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Neymar, referente histórico del Peixe.

Foto: @SantosFC

El crack Neymar tuvo una noche complicada en el duelo frente al Deportivo Recoleta por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana. Empató en condición de local en Vila Belmiro y además le llovieron críticas por su desempeño, a pesar de haber anotado el primer tanto.

Tras el lance, el jugador se tomó con los hinchas, pero también tuvo comentarios para Recoleta que, jugó su partido y a su forma y además con varios jugadores de alternativa, ya que la prioridad estaba en el campeonato local.

“Con todo respeto a Recoleta, son un equipo que tenía que empatar acá y lo hicieron. Hoy no jugamos al fútbol y la gente tiene derecho a reclamar”, dijo Neymar tras el final del partido. Luego, en la zona mixta profundizó más afirmando que todo el equipo quedó cabizbajo luego del encuentro y que toca levantar cabeza.

Deportivo Recoleta arrancó un empate 1-1 al Santos en Brasil y ahora piensa en el Sportivo 2 de Mayo por la fecha 17 del torneo Apertura.

Recoleta Santos Copa Sudamericana
Redacción D10
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