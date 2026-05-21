21 may. 2026
Copa Libertadores

Histórico hito de Cerro Porteño en la Libertadores

Cerro Porteño consiguió un triunfo de grandes proporciones sobre Palmeiras, dejando un nuevo registro para la historia.

Mayo 21, 2026 08:08 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Ciclón se quedó con el triunfo y un récord histórico.

Foto: @Libertadores

Cerro Porteño se impuso en Brasil frente a Palmeiras, por la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores de América y con eso consiguió su clasificación anticipada para los octavos de final del certamen.

El tanto de Pablo Vegetti valieron los puntos y además un registro histórico, según los datos del conocido estadígrafo español Misterchip.

Cerro Porteño se convirtió en el primer equipo que en toda la historia de la Libertadores logró derrotar tres veces al Palmeiras en condición de visitante. Lo hizo el 13 de abril del 2006 en fase de grupos, el 30 de agosto del 2018 en octavos de final y ahora el alcanzado este 20 de mayo de 2026 nuevamente en la ronda de los grupos.

Cerro Porteño, ya clasificado, buscará cerrar la fase en lo más alto cuando reciba el jueves 28 de mayo a las 19.00 al Sporting Cristal.

Copa Libertadores Cerro Porteño Palmeiras
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