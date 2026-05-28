28 may. 2026
Copa del Mundo

Una sorpresa en la lista de Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina de fútbol presentó este jueves la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Mayo 28, 2026 07:39 p. m. • 
Por Redacción D10
scaloni.jpg

Lionel Scaloni, selecionador de Argentina.

Foto: Archivo

La Selección Argentina de fútbol presentó este jueves la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 con nombres como Lionel Messi, Julián Alvarez y Emiliano Martínez y una sorpresa: la ausencia del lateral izquierdo Marcos Acuña y la presencia en su lugar de Facundo Medina.

La lista de Lionel Scaloni incluye a 17 de los 26 jugadores que se consagraron con la albiceleste en Catar 2022 y suma a algunos jóvenes que se han hecho un lugar en los últimos tres años y medio, entre ellos Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

Si bien la mayoría de los nombres incluidos en esta convocatoria han sido parte del plantel argentino durante la recta final de las eliminatorias sudamericanas, aparecen también algunas ausencias sorpresivas.

La más llamativa es la de Marcos Acuña, bicampeón de América y campeón mundial con la celeste y blanca en 2022, y que había sido considerado en las últimas convocatorias.

Su lugar será ocupado por Facundo Medina, jugador del Olympique de Marsella que puede desempeñarse tanto como lateral como en la zaga central y que solo ha disputado siete partidos con su seleccionado.

Destacan también las ausencias de Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni, cinco jugadores que no han logrado aún consolidarse con la celeste y blanca.

Entre los nombres que sí figuran, resaltan el de Giovani Lo Celso, mediocampista del Betis considerado clave por el entrenador pese a que no llega en su mejor momento futbolístico, y José Manuel López, centrodelantero del Palmeiras que fue incluido como alternativa a Alvarez y a Lautaro Martínez.

Más allá de esto, Scaloni irá en busca del bicampeonato con un equipo que destaca por la experiencia y que mantiene la misma base no solo del equipo campeón de la Copa América 2024 y del Mundial 2022 sino también del plantel que se consagró en la Copa América 2021.

En la portería, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán las alternativas de Martínez, pilar del equipo.

En defensa, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico se perfilan como titulares, mientras que Scaloni se terminó inclinando por Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Facundo Medina como alternativas, además del experimentado Nicolás Otamendi.

Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se disputarán las habituales tres plazas del mediocampo, mientras que viajarán como alternativas adicionales Exequiel Palacios, Lo Celso y Barco.

En ataque, el seleccionado campeón del mundo tiene como punta de lanza a Julián Alvarez, acompañado de Lionel Messi -figura y capitán- y de un tercer atacante que podría ser Thiago Almada, Nicolás González o Giuliano Simeone, según el rival de turno.

Entre las variantes en ese sector del campo destacan también Lautaro Martínez, que podría ser de la partida en algún encuentro, además de Nicolás Paz y José Manuel López.

Argentina disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el grupo J, en el que se medirá a Argelia, Austria y Jordania.

- Nómina completa de 55 preseleccionados:

. Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella-FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid-ESP).

. Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Lisandro Martínez (Manchester United-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella-FRA), Cristian Romero (Tottenham Hotspur-GBR), Facundo Medina (Olympique de Marsella-FRA) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA).

. Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-GER), Enzo Fernández (Chelsea-GBR), Alexis Mac Allister (Liverpool-GBR), Giovani Lo Celso (Real Betis-ESP), Valentín Barco (Estrasburgo-FRA), Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás González (Atlético de Madrid-ESP) y Nicolás Paz (Como-ITA).

. Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami-USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán-ITA), José Manuel López (Palmeiras-BRA) y Julián Alvarez (Atlético de Madrid-ESP). EFE

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Lionel Scaloni
Redacción D10
Más contenido de esta sección
estados unidos.webp
Copa del Mundo
Las condiciones meteorológicas extremas podrían afectar el Mundial
El calor, la humedad y las tormentas eléctricas son sinónimos del verano en muchas regiones de Norteamérica y, dentro de unas semanas, también podrían amenazar el Mundial en donde estará presente la Selección Paraguaya de Fútbol.
Mayo 26, 2026 03:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Phil Foden
Copa del Mundo
Alexander-Arnold, Palmer y Foden fuera de la lista de Inglaterra
Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire son las principales ausencias en la lista de Inglaterra para el Mundial, mientras que sí han tenido hueco Jude Bellingham, Marcus Rashford y las sorpresas de Jordan Henderson e Ivan Toney.
Mayo 22, 2026 06:52 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICH
Copa del Mundo
Manuel Neuer encabeza la convocatoria alemana para el Mundial
El meta Manuel Neuer encabeza la convocatoria alemana para el Mundial con lo que regresará a la selección a los 40 años.
Mayo 21, 2026 11:46 a. m.
 · 
Redacción D10
aapff.jfif
Copa del Mundo
Infraestructura y Mundial: Alfaro acompañó el crecimiento de la casa de la Albirroja
El técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro, recorrió junto a Robert Harrison las obras del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, donde Paraguay prepara su apuesta rumbo al Mundial 2026.
Mayo 20, 2026 04:30 p. m.
placa D1O (1).png
Copa del Mundo
Arda Güler acelera en su recuperación
Arda Güler se ejercitó durante una parte del entrenamiento junto al resto del grupo y dio un paso más en su recuperación de una lesión muscular que le ha alejado cuatro semanas de los terrenos de juego.
Mayo 20, 2026 02:24 p. m.
Gol fantasma .png
Copa del Mundo
El “gol fantasma”, el más discutido de la historia: La polémica final de 1966
En la final de Wembley, en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, entre el local y Alemania, el tercer gol inglés fue siempre motivo de dudas y polémica.
Mayo 20, 2026 02:20 p. m.
Carga Más