18 may. 2026
Copa del Mundo

Leonardo Campana es baja en Ecuador para el Mundial

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana confirmó a través de sus redes sociales que se perderá el próximo Mundial con la selección de Ecuador, debido a una lesión sufrida con su club.

Mayo 18, 2026 11:51 a. m.
campana.jpg

Leonardo Campana no jugará el Mundial.

Foto: Gentileza.

“Hay sueños que uno lleva en el corazón desde niño, y hoy me toca aceptar que otra lesión me dejará fuera del Mundial”, publicó Campana.

El atacante aseguró que han sido días muy duros, llenos de emociones y preguntas, “pero en medio de todo, sigo confiando en Dios y en lo que tiene preparado para mí”.

El goleador y campeón con Ecuador en el Sudamericano Sub-20 disputado en Chile 2019, dijo que, “a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero al final del día estoy seguro que todo tiene un propósito”.

Campana, de 25 años, ganador de la medalla de bronce en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, aseguró que, “hoy más que nunca elijo creer, elijo esforzarme y seguir trabajando para no perder la fe”.

Aunque Ecuador todavía no ha publicado la lista provisional con los 55 jugadores para el Mundial que se celebrará desde junio en Canadá, Estados Unidos y México, el delantero guayaquileño dejó entrever con formaba parte de esa lista.

No es la primera ocasión que Campana se queda fuera del combinado ecuatoriano debido a lesiones. También se quedó fuera de los anteriores amistosos del 27 y 30 de marzo contra Marruecos y Países Bajos por la doble fecha FIFA.

Ecuador cerrará el ciclo de preparación para su quinta participación mundialista con los amistosos del 30 de mayo contra Arabia Saudita, en Nueva Jersey y del 7 de junio ante Guatemala, en la también ciudad estadounidense de Columbus.

La selección ecuatoriana formará parte del Grupo E, junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Su debut será el 14 de junio ante Costa de Marfil, en su quinta participación mundialista, pues debutó en el de Corea del Sur y Japón 2002, repitió en Alemania 2006, luego en Brasil 2014 y Qatar 2022. EFE

Ecuador Mundial FIFA 2026
Más contenido de esta sección
Bélgica
Copa del Mundo
Bélgica convoca a Fernández-Pardo y Axel Witsel para el Mundial
El delantero hispanoitaliano criado en Bélgica Matías Fernández-Pardo figura en la lista de 26 convocados para el Mundial anunciada este jueves por el seleccionador de los Diablos Rojos, Rudi García, junto a referentes como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Jérémy Doku.
Mayo 15, 2026 12:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Francia
Copa del Mundo
Los 26 de Francia: Con Mbappé, pero sin Camavinga
El jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga se ha quedado fuera de la lista de jugadores convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el próximo Mundial con otro madridista, Kylian Mbappé, como principal estrella gala.
Mayo 14, 2026 05:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlo Ancelotti
Copa del Mundo
Brasil renueva el contrato de Carlo Ancelotti hasta 2030
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este jueves la renovación del contrato de Carlo Ancelotti como técnico de la selección brasileña hasta el Mundial de 2030.
Mayo 14, 2026 02:42 p. m.
 · 
Redacción D10
fifa.jpg
Copa del Mundo
Programa antidopaje más completo de la historia en el Mundial 2026
La FIFA anunció que el Mundial 2026 tendrá uno de los programas antidopaje más completos de la historia del fútbol.
Mayo 13, 2026 04:06 p. m.
FBL-KOR-PAR-FRIENDLY
Copa del Mundo
¿Qué innovaciones tácticas se esperan en el Mundial?
¿En el fútbol ya está todo inventado? Los expertos de la FIFA creen que el Mundial de Norteamérica, que empieza en un mes, será escenario de algunas innovaciones tácticas, aunque no tan profundas como las que surgen en las grandes ligas.
Mayo 12, 2026 05:28 p. m.
Lorenzo Melgarejo_67154915.jfif
Copa del Mundo
Un viaje por el legado del fútbol sudamericano en los Mundiales
Una muestra de invaluables artículos que rinden honor al legado del fútbol sudamericano en el Mundial, donde tres selecciones de la región alzaron 10 de los 22 títulos que se disputaron hasta 2022, se exhibe hasta el 31 de mayo en el museo de la Conmebol.
Mayo 12, 2026 03:05 p. m.
Carga Más