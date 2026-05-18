Leonardo Campana es baja en Ecuador para el Mundial

“Hay sueños que uno lleva en el corazón desde niño, y hoy me toca aceptar que otra lesión me dejará fuera del Mundial”, publicó Campana.

El atacante aseguró que han sido días muy duros, llenos de emociones y preguntas, “pero en medio de todo, sigo confiando en Dios y en lo que tiene preparado para mí”.

El goleador y campeón con Ecuador en el Sudamericano Sub-20 disputado en Chile 2019, dijo que, “a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero al final del día estoy seguro que todo tiene un propósito”.

Campana, de 25 años, ganador de la medalla de bronce en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, aseguró que, “hoy más que nunca elijo creer, elijo esforzarme y seguir trabajando para no perder la fe”.

Aunque Ecuador todavía no ha publicado la lista provisional con los 55 jugadores para el Mundial que se celebrará desde junio en Canadá, Estados Unidos y México, el delantero guayaquileño dejó entrever con formaba parte de esa lista.

No es la primera ocasión que Campana se queda fuera del combinado ecuatoriano debido a lesiones. También se quedó fuera de los anteriores amistosos del 27 y 30 de marzo contra Marruecos y Países Bajos por la doble fecha FIFA.

Ecuador cerrará el ciclo de preparación para su quinta participación mundialista con los amistosos del 30 de mayo contra Arabia Saudita, en Nueva Jersey y del 7 de junio ante Guatemala, en la también ciudad estadounidense de Columbus.

La selección ecuatoriana formará parte del Grupo E, junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Su debut será el 14 de junio ante Costa de Marfil, en su quinta participación mundialista, pues debutó en el de Corea del Sur y Japón 2002, repitió en Alemania 2006, luego en Brasil 2014 y Qatar 2022. EFE