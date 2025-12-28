Leeds saca un empate ante el Sunderland de Alderete

A la media hora, Simon Adingra adelantó al Sunderland después de un pase perfecto, entre la defensa, de Granit Xhaka.

Una demostración de eficacia, con el Leeds con más ocasiones, pero por detrás en el marcador por una cuestión de tino ofensivo.

Hasta el inicio del segundo tiempo, cuando el Leeds movió el balón desde su área hasta la contraria para empatar el choque por medio de Dominik Calvert-Lewin (1-1, m. 48) para establecer el definitivo empate.