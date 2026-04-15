17 abr. 2026
Fútbol Internacional

Le perdonaron la roja a Neymar

VIDEO. La “fama pesa” o al menos es lo que se notó cuando el juez del partido decidió perdonarle la roja a Neymar en el duelo ante Recoleta.

Abril 15, 2026 09:33 a. m. • 
Por Redacción D10
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Neymar debió ser expulsado frente a Recoleta.

Un partido con muchas emociones cambiantes tuvo Neymar en el duelo frente a Recoleta, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El lance, que en la previa era tildado de fácil ya que el elenco paraguayo iba con equipo alternativo y en el Peixe se anunciaba a Neymar y Gabigol en ofensiva, terminó con una paridad 1-1.

El inicio fue todo alegría, con la vuelta del crack al elenco brasileño y a este certamen, al que volvía después de varios años y en el que anotaba el primero de su equipo sobre los 4 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el cuadro paraguayo logró hacer la paridad por medio de Richard Ortiz y luego aguantar al histórico gigante para traer un puntazo de Vila Belmiro.

Una de las imágenes del partido es la que se registró casi en el final, cuando Neymar, que ya estaba amonestado, intentó jugar rápido un balón y termina pateando al rival. Lo que para otro hubiera significado una segunda tarjeta o una roja, para el crack brasileño fue apenas un llamado de atención del árbitro chileno Fernando Vejar.

Al final del lance, hubo críticas para el equipo brasileño y en especial para Neymar que se llegó a tomar con algunos hinchas.

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