22 mar. 2026
Selección Paraguaya

Las primeras palabras de Olveira tras su convocatoria

Gastón Olveira, ya partió para sumarse a los trabajos de la Selección y antes del viaje, brindó sus primeras palabras como jugador albirrojo.

Marzo 22, 2026 12:14 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gastón Olveira, una de las caras nuevas en la Albirroja.

Foto: Gentileza.

El portero de Olimpia, Gastón Olveira, habló en el aeropuerto Silvio Pettirossi antes de su viaje a Europa donde se sumará a la selección paraguaya que tendrá esta semana dos amistosos de preparación para la Copa del Mundo. El jugador franjeado se mostró agradecido por la oportunidad y espera demostrar que está para integrar la lista.

“Soy un agradecido porque en estos más de 5 años que llevo en el país he tenido experiencias muy lindas y esta oportunidad que se me está dando la verdad que es increíble. Por ahí cuando llegué nunca imaginé estar donde estoy, pero sí es gracias a todo lo que he conseguido en el club, al trabajo, al esfuerzo”, expresó a los medios.

“Son instancias que todo jugador quiere vivir (jugar un Mundial), todos quieren estar, ponerme a disposición del cuerpo técnico y estar a la altura de la exigencia”, agregó.

Según Olveira, si bien los partidos ante Grecia y Marruecos son de carácter amistoso, la idea es ganar y además aprovechar para mostrarse ante el cuerpo técnico y pelear por ingresar a la lista mundialista.

Selección Paraguaya Gastón Olveira Fútbol Internacional
Redacción D10
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