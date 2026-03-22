Las primeras palabras de Olveira tras su convocatoria

El portero de Olimpia, Gastón Olveira, habló en el aeropuerto Silvio Pettirossi antes de su viaje a Europa donde se sumará a la selección paraguaya que tendrá esta semana dos amistosos de preparación para la Copa del Mundo. El jugador franjeado se mostró agradecido por la oportunidad y espera demostrar que está para integrar la lista.

“Soy un agradecido porque en estos más de 5 años que llevo en el país he tenido experiencias muy lindas y esta oportunidad que se me está dando la verdad que es increíble. Por ahí cuando llegué nunca imaginé estar donde estoy, pero sí es gracias a todo lo que he conseguido en el club, al trabajo, al esfuerzo”, expresó a los medios.

“Son instancias que todo jugador quiere vivir (jugar un Mundial), todos quieren estar, ponerme a disposición del cuerpo técnico y estar a la altura de la exigencia”, agregó.

Según Olveira, si bien los partidos ante Grecia y Marruecos son de carácter amistoso, la idea es ganar y además aprovechar para mostrarse ante el cuerpo técnico y pelear por ingresar a la lista mundialista.