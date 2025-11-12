12 nov. 2025
Las cuentas de Italia para evitar la repesca

La selección italiana mantiene aún abierta la posibilidad matemática de finalizar el primera de su grupo y sellar el pase directo al Mundial 2026, aunque sus opciones pasan por un tropiezo de Noruega o superar la diferencia de goles con la selección de Erling Haaland, al que se mide en la última jornada.

Gattuso, entrenador italiano.

Italia se mide este jueves ante Moldavia en Chisináu y recibe el domingo a Noruega en Milán, en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro). Pese a que son mínimas, la ‘Azzurra’ mantiene posibilidades de acudir de manera directa al Mundial, cita en la que no compite desde Brasil 2014.

Han pasado ya 11 años desde que la tetracampeona del mundo disputó su último Mundial. Y no juega una fase eliminatoria desde 2006, cuando ganó la Copa del Mundo en Alemania. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedó eliminada en fase de grupos.

Después, no selló la clasificación a Rusia 2018 al caer en la repesca contra Suecia; y no consiguió pasaporte para Qatar 2022 al perder contra Macedonia del Norte también la repesca.

Una crisis que sigue presente, con la probabilidad más alta de tener que repetir el proceso. Por el momento, los de Gennaro Gattuso tienen asegurado participar en la repesca. Pero todavía pueden superar a Noruega en la tabla y sellar el pase directo.

Las posibilidades de Italia

A falta de dos partidos para completar la fase de clasificación, solo Noruega e Italia se disputan la primera plaza. La repesca está asegurada para ambos combinados.

Noruega lidera la clasificación con 18 puntos. Se mide a Estonia, que tiene solo 4 puntos. En segunda posición está Italia, con 15 puntos.

Por eso la posibilidad más factible para los italianos, que están obligados a ganar ambos partidos restantes, es esperar el ‘pinchazo’ noruego ante Estonia.

De esta manera, con el empate o derrota noruego ante Estonia y victoria de Italia ante Moldavia, la clasificación quedaría con Italia 18 puntos y Noruega con 18 o 19, en función de si pierde o empata. Por lo tanto, en el Italia-Noruega en San Siro Italia podría adelantar a Noruega con una victoria.

En caso de que Noruega gane a Estonia, la clasificación italiana se complica y pasa a depender de la diferencia de goles. Tendría que ganar la ‘Azzurra’ sus dos partidos y superar la diferencia de goles de Haaland y compañia, que antes de que jueguen los dos últimos duelos es de +26.

Italia tiene +10, por lo que tendría que rubricar una goleada histórica en los dos partidos, incluida una en la última jornada a los noruegos para igualar su 21 puntos y superar la diferencia de tantos para sellar la clasificación al Mundial.

Federico Chiesa
Fútbol Internacional
Federico Chiesa rechazó la convocatoria de Italia
Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, desveló este lunes que Federico Chiesa, jugador del Liverpool, no acudió a la convocatoria de la ‘Azzura’ por decisión propia.
Noviembre 10, 2025 03:46 p. m.
 · 
Lionel Messi
Fútbol Internacional
Lionel Messi visitó el Camp Nou
El jugador argentino Leo Messi, leyenda del Barcelona, visitó este domingo por la noche el Spotify Camp Nou “sin coordinarse con la entidad azulgrana”, según han confirmado a EFE fuentes del entorno del futbolista.
Noviembre 10, 2025 03:15 p. m.
 · 
20251110_074603.jpg
Fútbol Internacional
Neymar retorna con derrota en el Santos
Neymar retornó en Santos que cayó derrotado ante el Flamengo por la fecha 33 del Brasileirâo.
Noviembre 10, 2025 07:47 a. m.
 · 
G5WIk05XAAA7lf2.jpg
Fútbol Internacional
Barcelona aprovecha el tropezón del Real Madrid
El FC Barcelona no falló en Balaídos, donde exhibió su pegada, con un triplete de Lewandowski y otro gol de Lamine Yamal, para tumbar a un combativo Celta (2-4) y marcharse al parón liguero a solo tres puntos del Real Madrid.
Noviembre 09, 2025 07:25 p. m.
 · 
G5WEWTBWYAAhgqK.jpg
Fútbol Internacional
Joao Neves salva el liderato del PSG en el minuto 95
París Saint-Germain le ganó al Lyon en la última hora con un cabezazo de Joao Neves para salvar el liderato de la Liga francesa entre las dudas, las concesiones y la pegada esencial en ataque.
Noviembre 09, 2025 07:20 p. m.
 · 
G5WGeSEWgAA184r.jpg
Fútbol Internacional
Boca Juniors se queda con el superclásico argentino
Boca Juniors derrotó a River Plate de Matías Galarza en el superclásico del fútbol argentino disputado en La Bombonera.
Noviembre 09, 2025 07:11 p. m.
 · 
