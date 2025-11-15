Gales se aferra a la repesca

Gales, con más sufrimiento del esperado ante la segunda selección peor clasificada de la UEFA, Liechtenstein, que ha perdido todos los partidos que ha disputado, venció en el Rheinpark de Vaduz (0-1) y se aferró a la repesca como acceso a la fase final del Mundial 2026.

El cuadro del neerlandés Piet Cremers cumplió ante Liechtenstein con un gol del jugador del Leicester Jordan James a la hora de partido y dio alcance a Macedonia del Norte, en el segundo lugar del Grupo J.

Ambos tienen ahora 13 puntos, dos menos que Bélgica, líder del quinteto y que apunta, como primero, a la fase final de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano.

Con solo una jornada ya por disputar en el Grupo J, Gales accederá a la repesca si gana a Macedonia el próximo martes, cuando Bélgica reciba a Liechtenstein. El combinado macedonio, sin embargo, con mejor diferencia de goles, solo necesita el empate para progresar.

Gales logró el triunfo en el minuto 62, cuando Neco williams filtró un pase a Daniel James, que centró al corazón del área pequeña, donde irrumpió Jordan James para empujar la pelota a puerta vacía. EFE