15 nov. 2025
Fútbol Internacional

La Premier genera 11 mil millones de euros

La Premier League genera unos 11.000 millones de euros para la economía británica, mantiene 100.000 puestos de trabajo y aporta 5.000 millones de euros a las arcas impositivas de la Hacienda del Reino Unido, según se informó en la víspera.

Noviembre 15, 2025 09:04 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ENG-PR-MAN CITY-FULHAM

Erling Haaland, una de las figuras en la Premier

Foto: AFP

Así lo demuestran los datos de la consultora EY, que analizó la temporada 2023-2024 para descubrir el aumento que esta reproduce año tras año.

Esa temporada, la Premier y sus clubes generaron 9.800 millones de libras (11.000 millones de euros), lo que supone un 21 % más que dos años antes y catorce veces más que en la campaña 1998-1999.

Fútbol Internacional Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ARG-TRAINING-FRIENDLY
Fútbol Internacional
Angola prueba a Argentina
A las 13:00, en Luanda, Argentina visita a Angola en el primero de sus dos ensayos en esta Fecha FIFA de noviembre.
Noviembre 14, 2025 10:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Fidel Ambriz_64156211.jpg
Fútbol Internacional
La Albirroja tiene “ese tipo de nivel”
México se prepara para enfrentar a Uruguay este sábado, y el martes a Paraguay, exigentes exámenes para la selección dirigida por Javier Aguirre.
Noviembre 14, 2025 09:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Giovanni Reyna_64156208.jpg
Fútbol Internacional
Pochettino defiende llamado de Reyna
Unas de las sorpresas de la convocatoria del entrenador argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, fue la del mediocampista Giovanni Reyna.
Noviembre 14, 2025 09:51 a. m.
 · 
Redacción D10
antonio sanabria
Fútbol Internacional
¿Y la chilena de Tonny?
La FIFA dio a conocer este jueves a los nominados para el premio Puskás, incluyendo varias chilenas, pero dejando afuera una de las más espectaculares.
Noviembre 14, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-FRA-UKR
Fútbol Internacional
Francia golea y clasifica al Mundial 2026
La selección francesa se clasificó este jueves al Mundial de 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá al ganar 4-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes de París, con dos tantos de Kylian Mbappé (55 y 83, el primero de ellos de penal a lo ‘panenka), uno de Michael Olise en el 76 y otro de Hugo Ekitiké, en el 88.
Noviembre 13, 2025 06:53 p. m.
G5qCamWWIAAY_SM.jpg
Fútbol Internacional
Expresidente de RFEF Luis Rubiales, atacado por su tío
Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado por su propio tío durante el acto de presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, que tiene lugar este jueves en Madrid.
Noviembre 13, 2025 05:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más