Arnautovic acerca a Austria al Mundial

El conjunto de Ralf Rangnick, que está a un paso disputar su octava Copa del Mundo y que ya se ha garantizado, al menos, la repesca como segundo del Grupo H, puede sellar su clasificación matemática si Bosnia Herzegovina, segundo, no gana a Rumanía en su encuentro de la séptima jornada.

Austria selló su sexta victoria en siete partidos -perdió contra Rumanía en la jornada anterior- liderada por el delantero del Estrella Roja, que abrió el marcador poco antes de los veinte minutos cuando una falta dentro del área de Anderson Correia sobre Baumgartner fue sancionada como penalti. Arnautovic lo transformó desde los once metros.

El segundo, que sentenció el choque, fue en el minuto 56. Kevin Danso interceptó un balón en la línea de tres cuartos y lo envió al área. Arnautovic hizo el resto. Cogió la pelota, se hizo un espacio y volvió a batir a Fabiano Freitas.

Austria lidera el Grupo H con cinco puntos de ventaja sobre Bosnia, que tiene dos partidos por jugar. Frente a Rumanía en esta jornada y en Viena, ante el combinado austríaco, en la última fecha, decisiva.