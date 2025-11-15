15 nov. 2025
Fútbol Internacional

Arnautovic acerca a Austria al Mundial

Dos goles de Marko Arnautovic dieron el triunfo a Austria en Limasol ante Chipre (0-2) y la acercaron a la fase final del Mundial por primera vez desde Francia 1998.

Noviembre 15, 2025 04:30 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA qualifier - Cyprus vs Austria

Marko Arnautovic celebra con sus compañeros un gol de Austria.

Foto: MARIOS GREGORIOU/EFE

El conjunto de Ralf Rangnick, que está a un paso disputar su octava Copa del Mundo y que ya se ha garantizado, al menos, la repesca como segundo del Grupo H, puede sellar su clasificación matemática si Bosnia Herzegovina, segundo, no gana a Rumanía en su encuentro de la séptima jornada.

Austria selló su sexta victoria en siete partidos -perdió contra Rumanía en la jornada anterior- liderada por el delantero del Estrella Roja, que abrió el marcador poco antes de los veinte minutos cuando una falta dentro del área de Anderson Correia sobre Baumgartner fue sancionada como penalti. Arnautovic lo transformó desde los once metros.

El segundo, que sentenció el choque, fue en el minuto 56. Kevin Danso interceptó un balón en la línea de tres cuartos y lo envió al área. Arnautovic hizo el resto. Cogió la pelota, se hizo un espacio y volvió a batir a Fabiano Freitas.

Austria lidera el Grupo H con cinco puntos de ventaja sobre Bosnia, que tiene dos partidos por jugar. Frente a Rumanía en esta jornada y en Viena, ante el combinado austríaco, en la última fecha, decisiva.

Fútbol Internacional Austria Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Roberto Martínez
Fútbol Internacional
Portugal mostrará su “mejor nivel” frente a Armenia tras fracaso en Irlanda
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este sábado que el equipo saldrá a demostrar “su mejor nivel” en su partido contra Armenia, encuentro en el que no podrá contar con Cristiano Ronaldo tras su expulsión en la derrota frente a Irlanda (2-0).
Noviembre 15, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-MAN CITY-FULHAM
Fútbol Internacional
La Premier genera 11 mil millones de euros
La Premier League genera unos 11.000 millones de euros para la economía británica, mantiene 100.000 puestos de trabajo y aporta 5.000 millones de euros a las arcas impositivas de la Hacienda del Reino Unido, según se informó en la víspera.
Noviembre 15, 2025 09:04 a. m.
 · 
Redacción D10
seleccion paraguaya_64161532.jpg
Fútbol Internacional
Por seguir ajustando líneas
A las 19:00, Paraguay enfrenta a los Estados Unidos en el primer partido de los dos que disputará en el Norte.
Noviembre 15, 2025 08:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Kylian Mbappé
Fútbol Internacional
Mbappé llega a los 400 goles más joven que Messi y Cristiano Ronaldo
Con su doblete el jueves en la victoria ante Ucrania que selló el pase de Francia al Mundial de 2026, Kylian Mbappé alcanzó, a los 26 años, 10 meses y 25 días, los 400 goles como profesional, más joven que cuando hicieron lo propio Leo Messi y Cristiano Ronaldo, según ‘Transfermarkt’.
Noviembre 14, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Angola Argentina
Fútbol Internacional
Argentina vence a Angola con gol y asistencia de Messi
La selección argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, derrotó este viernes por 0-2 a Angola en Luanda, en un amistoso que se realizó en el Estadio 11 de Novembro de la capital angoleña y que marcó el último partido de la Albiceleste en 2025.
Noviembre 14, 2025 04:03 p. m.
 · 
Redacción D10
5536680w444672x555x80.jpg
Fútbol Internacional
El entrenador Xabier Azkargorta muere a los 72 años
El entrenador español Xabier Azkargorta, que dirigió al Espanyol de Barcelona entre 1983 y 1986 y llevó a la selección de Bolivia al Mundial de 1994, murió este viernes a los 72 en Bolivia.
Noviembre 14, 2025 02:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más