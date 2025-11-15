15 nov. 2025
Fútbol Internacional

Portugal mostrará su “mejor nivel” frente a Armenia tras fracaso en Irlanda

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este sábado que el equipo saldrá a demostrar “su mejor nivel” en su partido contra Armenia, encuentro en el que no podrá contar con Cristiano Ronaldo tras su expulsión en la derrota frente a Irlanda (2-0).

Noviembre 15, 2025 10:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Roberto Martínez

Roberto Martínez, entrenador de Portugal

“Nos quedamos tristes”, aseguró Martínez sobre la derrota frente a Irlanda 2-0 el jueves, con la que Portugal dejó escapar el pase directo al Mundial, haciendo que el partido de mañana, domingo, sea transcendental en su camino hacia la competición.

Y continuó: “Tenemos un equipo con mucha responsabilidad y muy autocrítico, y lo que intentamos hacer es crear un ambiente en el que, después de un partido, podamos crecer”.

El seleccionador detalló que ha visto a los jugadores “llenos de alegría y con ganas de mostrar el mejor nivel e intentar ganar otro partido” arropados por su afición, ya que disputarán la vuelta contra Armenia en el Estadio del Dragón, en Oporto.

Sobre la expulsión de Ronaldo, dijo que es un “momento difícil” y defendió que no fue “una acción violenta”, por lo que consideraría “muy injusto que fuera una sanción larga”.

“Vi que la reacción de Cristiano fue una reacción a una provocación. Una provocación que comenzó al principio del partido, en todas las jugadas en las que Cristiano estaba dentro del área con los centrales, comenzó el día anterior, en la rueda de prensa”, opinó el seleccionador.

Sobre Armenia, avanzó que es “un equipo inteligente”, con “jugadores con capacidad creativa y, defensivamente, una estructura en una línea de cinco muy solidaria”.

Fútbol Internacional Portugal Cristiano Ronaldo
Redacción D10
