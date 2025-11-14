14 nov. 2025
Fútbol Internacional

Mbappé llega a los 400 goles más joven que Messi y Cristiano Ronaldo

Con su doblete el jueves en la victoria ante Ucrania que selló el pase de Francia al Mundial de 2026, Kylian Mbappé alcanzó, a los 26 años, 10 meses y 25 días, los 400 goles como profesional, más joven que cuando hicieron lo propio Leo Messi y Cristiano Ronaldo, según ‘Transfermarkt’.

Noviembre 14, 2025 05:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé convirtió para Francia ante Ucrania.

Foto: AFP

De acuerdo con esta web referencia en datos de fútbol, Messi llegó 400 tantos cuando tenía 27 años, 3 meses y 3 días, mientras que Ronaldo lo hizo a los 28 años, 11 meses y un día. Mbappé batió además el récord de precocidad de la leyenda alemana Gerd Müller (27 años, dos meses y 17 días para los 400 aciertos).

No obstante, tanto Messi (525) como Müller (403) llegaron a los 400 antes que Mbappé (537 partidos).

Desde que inició su carrera profesional a los 16 años, el capitán de Francia acumula 27 dianas con el Mónaco (en 60 partidos); 256 con el PSG (308 encuentros); 62 con el Real Madrid (75 partidos); y 55 con Francia (94 encuentros internacionales).

Con el combinado nacional, Mbappé está cada vez más cerca de adelantar al goleador histórico Olivier Giroud (57 aciertos), quien ya retirado de la selección pero aún en activo en el Lille.

Kylian Mbappé Francia Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Redacción D10
antonio sanabria
Fútbol Internacional
¿Y la chilena de Tonny?
La FIFA dio a conocer este jueves a los nominados para el premio Puskás, incluyendo varias chilenas, pero dejando afuera una de las más espectaculares.
Noviembre 14, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-FRA-UKR
Fútbol Internacional
Francia golea y clasifica al Mundial 2026
La selección francesa se clasificó este jueves al Mundial de 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá al ganar 4-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes de París, con dos tantos de Kylian Mbappé (55 y 83, el primero de ellos de penal a lo ‘panenka), uno de Michael Olise en el 76 y otro de Hugo Ekitiké, en el 88.
Noviembre 13, 2025 06:53 p. m.
G5qCamWWIAAY_SM.jpg
Fútbol Internacional
Expresidente de RFEF Luis Rubiales, atacado por su tío
Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado por su propio tío durante el acto de presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, que tiene lugar este jueves en Madrid.
Noviembre 13, 2025 05:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Leo Messi
Fútbol Internacional
Presidente del Barça asegura que Messi debería tener una estatua
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves que el argentino Leo Messi “debería tener una estatua” en el nuevo Spotify Camp Nou y señaló que la junta directiva está “trabajando en ello”, si bien matizó que, para hacer este homenaje, “tiene que estar de acuerdo la familia”.
Noviembre 13, 2025 05:00 p. m.
 · 
Redacción D10
G5qAsXwXwAAfkrM.jpg
Fútbol Internacional
Haaland y Sorloth acercan a Noruega al Mundial
Un doblete de Erling Haaland y otro de Alexander Sorloth, que anotaron los cuatro goles en doce minutos, proporcionaron la goleada ante Estonia de Noruega (4-1), que se acerca al Mundial 2026.
Noviembre 13, 2025 04:12 p. m.
 · 
Redacción D10
G2pwCplWkAAjuM9.jpeg
Fútbol Internacional
Turquía sanciona a 102 futbolistas por participar en apuestas deportivas
El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol ha sancionado este jueves con entre 45 días y un año sin jugar a un total de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas, dentro de una investigación en la que han sido ya arrestados árbitros y el presidente de un club.
Noviembre 13, 2025 12:26 p. m.
 · 
Redacción D10
