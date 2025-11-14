14 nov. 2025
Fútbol Internacional

Argentina vence a Angola con gol y asistencia de Messi

La selección argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, derrotó este viernes por 0-2 a Angola en Luanda, en un amistoso que se realizó en el Estadio 11 de Novembro de la capital angoleña y que marcó el último partido de la Albiceleste en 2025.

Noviembre 14, 2025 04:03 p. m. 
Por Redacción D10
Angola Argentina

Lionel Messi volvió a asistir y marcar con la Albiceleste.

Foto: AFP

Con un gol de Lautaro Martínez (m.43) y el restante de Lionel Messi (m.81), Argentina se impuso en su undécimo encuentro en territorio africano.

El vigente campeón del mundo visitó por primera vez Luanda en un partido que formó parte de los festejos por el 50 aniversario de la independencia de Angola.

El partido fue intenso porque Angola presionó desde el comienzo y sorprendió a los dirigidos por Lionel Scaloni, que no lograron imponer su juego con comodidad.

El entrenador argentino aprovechó el amistoso de este viernes para ensayar con Nicolás Tagliafico como zaguero, mientras que Nicolás González ocupó el lateral por izquierda y Juan Foyth del otro lado.

Tras una primera mitad muy disputada, con muchos roces, el quiebre del marcador llegó poco antes del descanso, cuando Messi asistió a Lautaro Martínez que, de media vuelta definió entre las piernas de Hugo Marques.

En el segundo tiempo Angola buscó el empate de contragolpe pero no logró inquietar a Gerónimo Rulli, reemplazante en la portería de Emiliano Martínez.

Argentina recién pudo definir el encuentro a pocos minutos del final, tras una asistencia de Lautaro Martínez a Lionel Messi, que definió para poner el definitivo 0-2 en el tanteador.

Sobre el final, Scaloni aprovechó para probar a jugadores como Emiliano Buendía, Maximiliano Perrone y José Manuel López, mientras que hizo debutar en el seleccionado a Gianluca Prestianni y a Joaquín Panichelli, como parte de la rotación que ha impulsado en los últimos encuentros de cara a la conformación del equipo que viajará al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras este encuentro, los jugadores quedarán liberados, mientras que Angola jugará otro duelo amistoso ante Guinea Bisssau.

 - Ficha Técnica

0. Angola: Hugo Marques (m.46, Adilson da Cruz); To Carneiro , Rui Modesto, Kialonda Gaspar, Jonathan Buati; Antonio Maestro, Fredy Ribeiro, Zito Luvumbo (m.67, Manuel Benson), M´Bala Nzola (m.76 Cristovao Paciencia); Chico Banza (m.67, Adilson da Cru) y Gelson.

Entrenador: Patrice Beaumelle.

2. Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Nicolás González (m.85, Joaquín Panichelli) ; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister (m.85, Máximo Perrone), Giovani Lo Celso (m.58, Kevin Mac Allister); Thiago Almada (m.70, Emiliano Buendía), Lautaro Martínez (m.85, José Manuel López) y Lionel Messi (m.85, Gianluca Prestianni) .

Entrenador: Lionel Scaloni.

Goles: 0-1, m.43: Lautaro Martínez. 0-2, m.81: Lionel Messi.

Árbitro: El zambiano Hillary Hambaba amonestó a Alexis Mac Allister, Fredy Ribeiro.

Incidencias: Partido amistoso internacional disputado en el Estadio 11 de Novembro, de Luanda.

Argentina Angola
Redacción D10
